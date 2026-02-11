Driftcontroller till Täby kommun
2026-02-11
Om kommunen
Vill du göra skillnad? Just nu söker fastighetsförvaltningen en Driftcontroller.
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer samtidigt som befintliga områden vidareutvecklas och förvaltas. Tillsammans med oss är du med och skapar en hållbar kommun för framtiden. Vi söker dig som vill vara med på vår spännande resa framåt!
På vår hemsida kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.
Du kommer att vara en nyckelperson i att upprätthålla hög kvalitet i våra upphandlingar och kontrakt, med fokus på efterlevnad av lagar, regler samt avtal och att dessa följs. Som driftcontroller får du en central roll i fastighetsavdelningens arbete med uppföljning och utveckling av avtal och inköpsprocesser. Du arbetar nära våra tekniska förvaltare, upphandlingsenheten och externa leverantörer för att säkerställa att avtal följs, uppfyller behov och bidrar till god ekonomisk hushållning. Du rapporterar till enhetschef Teknisk förvaltning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
• Vara kontraktsansvarig mot kommunens upphandlade driftentreprenör och genomföra avtalsuppföljning samt analysera leverans- och kostnadsutfall.
• Utveckla och följa upp nyckeltal, rapporter och kvalitetsindikatorer.
• Stötta förvaltarna i frågor om avtalstillämpning
• Identifiera förbättringsområden och driva utvecklingsarbete för effektivare processer
• Utbilda och informera organisationen i avtalsuppföljning och AFF
• Samverka med leverantörer för att säkerställa god affärsetik och uppfyllelse av avtalade kravProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av avtal, inköp eller uppföljningsarbete, gärna från offentlig sektor. Ideal kandidat har stark kunskap inom LOU (Lag om offentlig upphandling), strategiskt inköp och systematisk avtalsuppföljning. Du bör vara analytisk, noggrann och ha erfarenhet från offentlig sektor, gärna inom fastighets- eller byggbranschen. Relevant utbildning inom ekonomi, juridik eller upphandling är meriterande, liksom certifiering inom offentlig upphandling.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och trygg i att arbeta med data och rapporter. Du kommunicerar tydligt, bygger goda relationer och trivs i en rådgivande roll. Erfarenhet av avtalsstyrning i större organisationer är meriterande.
Driftcontroller ansvarar för att övervaka och utvärdera kontraktens prestanda, inklusive leverantörers efterlevnad av avtalade villkor, priser och leveranstider. Rollen inkluderar bland annat:
• Driva arbetet med uppföljning av ramavtal med entreprenörer, t.ex. genom regelbundna revisioner, KPI-mätningar och riskanalyser.
• Delta i uppföljningsmöten med entreprenörer och interna intressenter för att diskutera prestanda och åtgärder.
• Säkerställa dokumentation av alla avtal, möten och uppföljningsaktiviteter för transparens och efterlevnad.
• Identifiera kostnadsbesparingar.
• Säkerställande av efterlevnad med LOU, inklusive hantering av avvikelser, förnyelser och eventuella tvister.
• Samarbete med inköpsenheten för att utveckla upphandlingsstrategier och rapportera på avtalens effektivitet.
• Kontinuerlig förbättring av processer för att främja hållbarhet, effektivisering och förbättring i inköp.
• Kunna stötta enhetschef samt avdelningschef med uppföljning av nyckeltal samt ad-hoc analyser av till exempel planerat underhåll.Så ansöker du
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan. I den här rekryteringen samarbetar Täby kommun med Clockwork. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Emma Degerfeldt på nummer 070-821 53 29 eller mail emma.degerfeldt@clwork.se
.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
• Tillsättning sker enligt överenskommelse.
• Sista ansökningsdag är 2026-03-08.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se).
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se).
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Vid skyddad identitet - kontakta ansvarig rekryteringskonsult innan du ansöker. Ersättning
