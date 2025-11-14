Driftchef till Axcell Fastighetspartner i Jönköping!
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.
Är du en ledare med intresse för teknik och fastighetsbranschen? Axcell Fastighetspartner i Jönköping söker en driftchef som trivs med att leda, motivera och utveckla sina medarbetare. Hos oss får du ett varierande och roligt jobb där samarbete och ett gott arbetsklimat är självklart. Du ser helheten, planerar och organiserar arbetet och skapar långsiktigt förtroende hos både medarbetare och kunder. Vi söker dig som är driven, prestigelös och som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Låter detta som något för dig? Ansök idag!
"Mitt namn är Jonathan Persson och jag arbetar som tf. Verksamhetschef på Axcell Fastighetspartner i Jönköping. Jag söker nu en engagerad och driven driftchef. Med mig som chef kan du förvänta dig coachning och stöttning där vi löser problemen tillsammans - Jonathan Persson, tf. Verksamhetschef
Axcell Fastighetspartner erbjuder allt från enskilda punktinsatser till heltäckande förvaltningslösningar. I företaget finns en gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vår ambition är att både företaget och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Axcell har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Axcell är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Som driftchef på Axcell Fastighetspartner är du ansvarig för den operativa arbetsledningen inom ditt arbetsområde. Du har ett operativt personalansvar, med ansvar för bl.a. tidattestering, medarbetarsamtal, lönesättning och arbetsmiljöansvar. Du arbetar nära kunderna och har som uppgift att på ett affärsmässigt sätt utveckla relationen och affären. Du arbetar med avtal- och merförsäljning hos både nya och befintliga kunder.
Inom din arbetsgrupp ansvarar du bland annat för:
• Planering av verksamhetens projekt, underhållsplaner, fasta serviceåtagande (samarbetsavtal) och löpande uppdrag. Inom detta ingår även att lämna anbud och offerter.
• Ledning och styrning av medarbetare inom serviceavdelningen.
• Ansvar för beläggningsrapporter för arbetsgruppen.
• Det övergripande ekonomiska ansvaret för arbetsgruppen.
• Försäljning av fastprisprojekt och löpandeprojekt mot avtalskunder
• Ansvarig för resurstillgång t.ex. rekryteringar inom din serviceavdelning.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Gymnasial utbildning
• Arbetslivserfarenhet inom ledarskap
• Arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen
• God systemvana
• Goda kunskaper i Office
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Rollen kräver en ledare som kan motivera och engagera medarbetare att arbeta mot gemensamma mål. Du har förmågan att se helheten, planera och organisera vardagen och skapa långsiktigt förtroende hos kunder. Internt bidrar du till ett positivt arbetsklimat och trivs med att driva utveckling och förbättringar. Som person är du driven, prestigelös, lojal och uppskattar en roll där du får vara nära både medarbetare och verksamheten.
Ditt närmsta team består av cirka tio medarbetare, en grupp med både fastighetstekniker och fastighetsskötare som du leder med personalansvar. Utöver detta arbetar du tillsammans med ett större team på omkring tjugo personer, där du delar personalansvaret tillsammans med din driftchefskollega.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Jönköping
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Jonathan Persson på +46362935236.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2025-12-14
