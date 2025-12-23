Driftchef Radiologi, Göteborg
Vill du bli en central del av Europas främsta diagnostikföretag?
Som driftchef på Unilabs blir du en viktig del i radiologins utveckling. Du får möjlighet att forma din egen verksamhet, driva förbättringar och leda ett engagerat team - samtidigt som din insats bidrar till att förbättra människors liv.
VAD
Vi erbjuder en spännande och varierad roll där du har helhetsansvar för personal, drift och ekonomi. Du ansvarar för ett team på cirka 15 medarbetare - röntgensjuksköterskor, undersköterskor och radiologer - och arbetar aktivt med att forma, utveckla och förbättra processer på enheten. Rollen innebär nära dialog med kunder och remittenter och det finns goda möjligheter att påverka både det dagliga arbetet och verksamhetens långsiktiga utveckling.
Du ingår i ledningsteamet för Radiologi Sverige och blir en del av en dynamisk organisation med korta beslutsvägar, stort inflytande och en kultur som uppmuntrar initiativ och stort eget ansvar.
Vår enhet ligger centralt i Göteborg, i charmiga stadsdelen Haga.
VEM
På Unilabs väger inställning och personlighet minst lika tungt som kompetens. Vi värdesätter att du är nyfiken, kommunikativ och lyhörd med ett naturligt ledarskapsintresse. Du trivs med att motivera andra, bygga engagerade team och skapa förutsättningar för goda prestationer. Du är strukturerad och proaktiv - med energi och driv att utveckla verksamheten framåt.
Vi värdesätter att du har vårdbakgrund och du har troligen en högskole- eller universitetsutbildning inom ett relevant område. Tidigare ledarskapserfarenhet ser vi det som ett stort plus, och givetvis är det en bonus om du har erfarenhet inom radiologi.
Välkommen med din ansökan!
Vi är nyfikna på att lära känna dig bättre och ser fram emot din ansökan! För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Verksamhetschef Johan Cederfjäll, Johan.Cederfjall@unilabs.com
.
Tjänsten är heltid, tillsvidare med start enligt överenskommelse. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer.
VAR
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för.
