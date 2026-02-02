Driftchef
Område Västfastigheter drift ansvarar för drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll och kundservice.
Våra fastigheter är komplexa och tekniskt utmanande. Med vårt specialistkunnande och kännedom om våra kunders villkor är vi med och skapar förutsättningar för livsviktig vård.
Driftområde Sjukhusfastigheter SU ansvarar för drift och underhåll av byggnader och utemiljö för Sahlgrenska universitetssjukhusets fastigheter i Göteborg och Mölndal vilka är Östra sjukhuset, Sahlgrenska, Högsbo sjukhus och Mölndals sjukhus. Vi utför tillsyn och skötsel, underhåll och åtgärdar fel.
Till enhet Fastighetsdrift SU sterilt och teknik söker vi nu en driftchef!
Rollen som driftchef
Som driftchef har du övergripande verksamhets-, personal, budget och arbetsmiljöansvar. Vidare kommer du delta och leda upphandling av serviceavtal, ingå i ledningsgrupp samt ansvara för att driftuppdraget följs och utförs inom ditt ansvarsområde. Enheten finns utspridd i Göteborg och Mölndal på de fyra sjukhus som ingår i området, och som stödjer varandra och har ett nära samarbete.
På enheten finns 14 tekniker uppdelade på olika fokusområden, och en driftspecialist som samordnar steril-servicen på de olika sjukhusen, samtliga rapporterar till dig. De fokusområden som ligger hos enheten är ansvar för utrustning och kostnader tillhörande avfallshanteringen. Här finns också verkstäder för reparation av sängar och annat rullande material. Enheten ansvarar också för förrådsfunktionen på Sahlgrenska och har ett lokalt ansvar på Högsbo sjukhus. Som driftchef kommer du kunna börja din dag på ett av sjukhusen och under dagen få förflytta dig mellan sjukhusen för att träffa din personal och de olika verksamheterna.
Som stöd i ditt chefsuppdrag finns dina kollegor inom ledningsgruppen, HR och ekonomi. Genom ett tillitsbaserat ledarskap stödjer, utvecklar och motiverar du dina medarbetare så att ni tillsammans når verksamhetens mål och möter kundens krav.
Du rapporterar till områdeschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som chef, med fördel inom en större organisation och från teknikbranschen eller angränsande område, med förståelse och intresse för teknik. Eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik eller liknande område ser vi som en fördel men inte ett krav.
Tjänsten som driftchef består av både strategiskt och operativt arbete och de personliga egenskaperna kopplat till våra chefskriterier väger tungt i rekryteringen. Du har lätt för att kunna se helheten och bryta ner vision och mål så det blir förståeligt för tekniker i vardagen. Ditt kommunikativa sätt gör att du även är informativ och följer upp samt har en förståelse för att information tas emot olika av olika individer. Rollen innebär mycket samverkan med olika parter vilket gör att samarbetsförmåga och att trivas i samverkan är av stor vikt. Du har inga problem att vara pådrivande och aktivt söka information eller ta stöd av din omgivning vid behov. Förmågan att fatta beslut är central, då verksamheten ibland bedrivs under pressade situationer.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju. Första intervjuerna är planerade till 3 mars, så gör gärna en markering i kalendern redan nu.
Som en del av rekryteringsprocessen sker djupintervju och testning vid regionens Chefsrekryteringscenter i Göteborg. Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från regionens fyra chefskriterier; Värdegrundsbaserat chefskap, Mål- och resultatorienterat chefskap, Kommunikativt chefskap och Utvecklingsorienterat chefskap.
Testerna planeras under vecka 10 eller 11 med återkoppling via Teams den 12 mars.
För frågor som rör tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Peter Svensson.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varm välkommen med din ansökan senast 22 februari!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
