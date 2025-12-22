Driftchef - Villingsberg
2025-12-22
Fortifikationsverket söker en driftchef till Villingsberg! Är du en erfaren ledare och trygg i dig själv och vill arbeta i förändring i en växande organisation så kan det vara dig vi söker! Erfarenhet från driftverksamhet är en självklarhet. Trivs du med ett arbete där du får leda en grupp duktiga drifttekniker och möjliggöra deras arbete genom god driftplanering och mycket samarbete med förvaltare och våra hyresgäster? Då välkomnar vi dig att läsa mer och söka tjänsten.
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - leda drift och underhåll av försvarsfastigheter
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd består av både byggnader och stora övnings- och skjutfält och finns i hela Sverige. Region Mitt omfattar geografiskt åtta län från Dalarnas län och Gävleborgs län i norr till Östergötlands län i söder. Driftdistrikt Villingsberg ansvarar för driften av verksamheten i både Villingsberg och Kristinehamn. Där ingår Villingsbergs skjutfält och läger samt andra närliggande objekt inom anläggningsbeståndet. Utöver förvaltning och drift av det egna beståndet så utförs tilläggstjänster åt vår kund.
Som driftchef ansvarar du för driftgruppen som består av åtta drifttekniker. Vi har en god sammanhållning och en stor bredd på kompetens och arbetslivserfarenhet inom driftområdet. Rollen är bred och ställer krav på en god ledarförmåga samt hög grad av servicetänk gentemot våra kunder. Vidare ingår följande ansvarsområden:
• Personalansvar, arbetsmiljöansvar för underställd personal. Ansvar för den övergripande kompetensförsörjningen.
• Resultat- och budgetansvar.
• Planera, styra, utveckla och följa upp verksamheten samt ingå i regionens ledningsgrupp.
• Ansvarig för upphandling, avrop och uppföljning av köpta tjänster inom driftuppdraget.
• Ansvarar för aktiv och uppdaterad driftplanering, uppföljning och analys. Du är kontaktytan mot våra förvaltare och säkerställer att överenskomna uppdrag utförs.
Resor förekommer i tjänsten.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole-/gymnasieingenjörsutbildning eller YH-utbildning eller annan relevant utbildning. Alternativt har du arbetslivserfarenhet inom fastighetsdrift kompletterad med utbildningar inom fastighetsdrift som kan bedömas likvärdigt.
Vi vill också att du har flerårig erfarenhet av driftverksamhet, gärna i arbetsledande befattning inom fastighetssektorn eller liknande bransch. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket och i administrativa IT-system särskilt inom fastighetssektorn, är svensk medborgare och har körkort, klass B.
Det är meriterande om du tidigare har jobbat som chef och med budget- och prognosarbete. Har du utbildning inom ekonomi och/eller juridik och gått relevanta ledarskapsutbildningar så är det också positivt. Det är dessutom meriterande med erfarenhet från säkerhetsklassat arbete och arbete i offentlig verksamhet (med bland annat kunskaper i Lagen om offentlig upphandling).
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Andra egenskaper du behöver ha för den här tjänsten är att du samarbetar väl, är analytisk, kreativ och trivs i en miljö som uppmuntrar att hitta nya lösningar på problem. Din administrativa förmåga är hög och du trivs med att ha många bollar i luften samtidigt. Du är tydlig i din kommunikation och hanterar stress på ett konstruktivt sätt samt har en mycket god förmåga att leda andra och skapa förståelse för det gemensamma målet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Villingsberg. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 18 januari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta regionchef Jan-Olov Hedqvist, 010-44 44 243 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Ersättning
Månadslön Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
