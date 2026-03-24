Driftansvarig till Fjällpensionat
2026-03-24
Bara 40 minuter från Åres puls, med enskilt läge på fjället nära gränsen till Norge ligger fjällpensionatet Skalstugan. Nu söker vi en kollega som vill ta ansvar för och vara en central del i den dagliga driften av vårt fjällpensionat. Vi söker Dig som vill engagera dig i oss, våra gäster och upplevelsen vi står för.
Skalstugan är en liten och familjär anläggning som präglas av ett gott, nära, värdskap. Till Skalstugans stiftelse hör också en stor bit egen mark, ett flertal fjällstugor, egna skidspår, leder, båtar och fiskevatten. En plats för friluftsliv och rekreation där den goda stämningen gör att många gäster återkommer år efter år.
De gäster som bor på pensionatet har helpension. Vi gör den mesta matlagningen från grunden och är stolta över den unika möjligheten att kunna basera mycket av vår meny på kött och fisk som kommer direkt från den egna marken.
I rollen som driftansvarig får du ett varierande och utvecklande arbete där du kombinerar operativt arbete i matsal och städ med administrativa uppgifter. Du jobbar nära operativ chef och övriga medarbetare för att skapa en välfungerande vardag för både gäster och kollegor. Du är ansvarig för den dagliga driften när du är på plats och agerar som tillförordnad operativ chef när denne är ledig.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Delta i och leda det dagliga arbetet i pensionatsdriften
Ansvara för inköp och beställningar kopplade till bland annat dryck, förbrukningsmaterial och kioskvaror.
Hantera bokningar och gästkontakt genom mail och vårt bokningssystem Sirvoy
Stötta i personalplanering och enklare personalfrågor
Under stängda perioder varierar du administrativt arbete (som kan göras på distans) med praktiskt arbete på plats.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av service, turism, hotell eller liknande (meriterande) och gärna ett intresse för mat och dryck
Är strukturerad, självgående, lösningsorienterad och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har god organisationsförmåga och förmåga att se till både helhet och detaljer
Har god kommunikativ förmåga och tycker om att arbeta med människor
Vill du ha ett varierande arbete och möjlighet till ett rikt friluftsliv så tror vi att du kommer att trivas extra bra hos oss.
Tjänsten är ett föräldravikariat som sträcker sig från juni 2026 till oktober 2027. Under Skalstugans öppna perioder (februari-april, midsommar - september samt en vecka över nyår) förväntas du arbeta heltid på plats. Personalboende finns. Under stängda perioder kan arbetsuppgifter och möjlighet att arbeta på distans att variera. Sysselsättningsgrad för hela perioden 80-100 % enligt överenskommelse.
För anställningen utgår månadslön och 25 dagar semester per kalenderår.
Vi rekryterar löpande, välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Med personligt brev och CV
E-post: lisa.lindblom@skalstugan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Driftansvarig".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skalstugans Stiftelse
, http://www.skalstugan.se
837 72 DUVED
