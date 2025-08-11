Driftansvarig kök ICA Kvantum Malmborgs Clemenstorget
2025-08-11
Välkommen till ICA Kvantum Malmborgs Clemenstorget - en plats där matkvalitet, service och inspirerande shoppingupplevelser möts! Hos oss hittar du ett brett utbud av färska råvaror, lokala produkter och allt du behöver för att fylla ditt hem med god mat. Vi strävar efter att göra din vardag lite enklare och roligare, med produkter som passar både de stora och små behoven.
Oavsett om du söker det senaste inom hälsosamma alternativ, klassiska favoriter eller något extra för helgens middag, har vi något för alla smaker. Vi är också stolta över vårt miljöengagemang och vårt stora fokus på hållbara val. Vill du arbeta i en citybutik med puls? Då har vi tjänsten till dig i Lunds största ICA butik mitt i city, lätt att pendla. Här finner du lokala färskvaror, delikata delikatesser och prisvärd vardagsmat. Butiken har ca 120 medarbetare och ca 50 000 besökande kunder i veckan.
Vår personal är alltid här för att ge dig bästa möjliga service och hjälpa till med tips och råd. Varmt välkommen till ICA Kvantum Malmborgs Clemenstorget - din matbutik med hjärta och kvalitet!
Tjänsten i sig ICA Kvantum Malmborgs Clemenstorget söker just dig som ser dig som Driftsansvarig i vårt nya fina kök. Du arbetar löpande med matproduktion och svinn samt att hålla avdelningen snygg och fräsch. Du ansvarar för produktion, catering och matlagning. Ekonomi, personalplanering och utveckling i sälj och drift ingår också i ditt dagliga arbete. Du arbetar ständigt med hygien och egenkontroll. Tillsammans med ditt team ser du till att både köket och den absoluta kundnöjdheten alltid är i topp.
Du kommer att ha huvudansvaret för vårt kök och dess dagliga drift. Du kommer att leda köksteamet, säkerställa att våra produkter håller högsta kvalitet och bidra till utvecklingen av vårt matutbud. Ditt arbete kommer att vara centralt för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö samt upprätthålla ett gott samarbete med övrig butikspersonal och leda teamet för att uppnå gemensamma mål.Arbetsuppgifter
Som Driftansvarig kommer du säkerställa att produkterna i vårt kök håller högsta kvalitet och lever upp till våra besökares förväntningar. Du planerar och skapar menyer samt utveckla nya produktidéer. Du ansvarar för ekonomi och resultat i köket, inklusive inköp, kostnadskontroll och planering av produktionen. Uppfölja och säkerställa efterlevnad av hygien- och säkerhetsrutiner. Du arbetar för att skapa en inspirerande och positiv arbetsmiljö. Det är du som kommer leda och organisera arbetet inom köksavdelningen. Du är en av nyckelpersonerna för butikens sortiment, utveckling och fortsatta framgång!
Dina egenskaper
Du har tidigare erfarenhet av köksarbete och har arbetat som ledare. Du har ett genuint intresse för matlagning och hållbarhet. Vi söker dig som är självgående, initiativrik och drivs av att skapa en hög standard på arbetet. Kommunikations- och samarbetsförmåga är dina styrkor. Du har erfarenhet och ett stort intresse och kunnande för färskvaror och matlagning. Vi söker dig som trivs att arbeta i en dynamisk köksmiljö. Du är genuin och inkluderande som person. Du drivs av sälj och kundnöjdhet. Som person är du lösningsorienterad, målmedveten och van att prioritera. Du älskar mat och delar gärna med dig av din kunskap, tips och ideér till ditt teamKvalifikationer
För att du ska trivas och utvecklas med ditt team har du redan ett brinnande intresse för matlagning och älskar försäljning. Du har din bakgrund som kock, kallskänk eller annan erfarenhet från restaurangbranschen. Kanske har du haft en liknande roll från dagligvaruhandeln sedan tidigare? Du är noggrann och tummar aldrig på egenkontroll och kvalitet. Du har en hög kommunikationsförmåga och har service ut i fingerspetsarna! Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att inkludera dina medarbetare och sätter trivsel, positivitet och effektivitet högt på din dagordning. Du har goda vitsord och referenser sedan tidigare arbete.
Vad vi erbjuder
En spännande och utvecklande arbetsmiljö med stora möjligheter att påverka och utveckla köket med ditt team. Ett nytt modernt kök med arbetsgrupp där vi hjälps åt för att nå våra mål. En inspirerande köksavdelning med högkvalitativa produkter. Vi erbjuder en anställning i en butik i framkant!
Anställning
Heltid. Lön enligt överenskommelse.Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast! Butikens öppentider är kl 06:00-23:00 alla dagar i veckan. Du ska kunna starta din arbetsdag från kl 05:30 på morgonen.
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning & Rekrytering AB ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Rosénssons är företaget som bemannar och rekryterar utan att tumma på kvaliteten. Vi gör våra kunders vardag lite enklare. EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Ersättning
