Driftansvarig Gata/Väg
2026-02-23
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Sektor Teknik och service söker nu en engagerad och driven Driftansvarig gata väg som vill vara med och utveckla kommunens infrastruktur. Du får en central roll i arbetet med drift, underhåll och projekt kopplade till gator, vägar och gatubelysning.
I rollen ansvarar du för den löpande driften av gator och vägar, inklusive kontakt med entreprenörer, uppföljning av avtal och kvalitetssäkring av utfört arbete. Du arbetar även med projektering, projektgenomförande och projektuppföljning, och förväntas ha goda kunskaper inom entreprenadjuridik.Du blir dessutom kommunens kontaktperson för frågor från medborgare - både när det gäller drift och projektering.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som Driftansvarig gata/väg kommer du att ansvara för den löpande driften av kommunens gator och vägar, vilket innebär tät kontakt med entreprenörer och kontinuerlig uppföljning av avtal, utfört arbete och kvalitetsnivåer. Du arbetar med projektering och deltar i såväl projektplanering som genomförande och uppföljning av olika åtgärder och projekt inom gata- och vägområdet. I rollen ingår även ett tydligt ansvar för kommunens gatubelysning där du hanterar både driftsfrågor och projektering av nya eller förändrade anläggningar. Arbetet ställer krav på kunskap om entreprenadjuridik och förmåga att tillämpa relevanta regelverk i det dagliga arbetet. Grundläggande el-kunskap är meriterande. En viktig del av uppdraget är också att ta emot och hantera kundsamtal och klagomål från invånare på ett professionellt och serviceinriktat sätt, samt att samverka internt med kollegor inom teknik- och serviceverksamheten för att säkerställa god kvalitet och en välfungerande drift.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen söker vi dig som har en teknisk utbildningsbakgrund inom väg- och anläggning, samhällsbyggnad, eller som genom yrkeserfarenhet har skaffat motsvarande kompetens. Du bör ha erfarenhet av arbete med drift, projektering eller projektledning inom gata- och vägområdet, och du behöver ha grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik, såsom tillämpning av AB- och ABT-avtal. God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift är nödvändig, liksom goda ITkunskaper. Erfarenhet av att arbeta i digitala driftstöds- eller GISsystem är meriterande men inte ett krav. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad, med förmåga att kommunicera tydligt och professionellt både med entreprenörer, kollegor och invånare. Du trivs i en roll där du arbetar självständigt men samtidigt är en del av ett team, och du hanterar kundsamtal och ärenden med lyhördhet och lösningsfokus. B körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307657-2026-42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pajala kommun
(org.nr 212000-2718) Kontakt
Sektorchef teknik och service
camilla fredriksson camilla.fredriksson@pajala.se 0978-12059 Jobbnummer
9756520