Driftansvarig fastighetsskötare
2026-03-30
Driftansvarig fastighetsskötare
Vi på Mälarblocket Förvaltnings AB söker en driftansvarig fastighetsskötare för daglig styrning, planering och drift av våra fastigheter där merparten ligger centralt belägna.
Om rollen
I rollen ingår planering och fördelning av dagligt arbetet för dig själv och ett mindre team som kan variera i antal. Rollen är operativ och innebär arbete från start till mål av uppgifter och projekt inom drift och underhåll. Rollen innefattar planering och arbetsledning, inte personalansvar.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
• Planera och fördela det dagliga arbetet
• Utföra drift, tillsyn, underhåll
• Felsöka och åtgärda
• Rapportera i digitala system
• Upprätta och driva mindre projekt från start till mål
• Samordna entreprenörer och ha kontakt med hyresgäster
Vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsdrift. Kunskap och erfarenhet inom exempelvis; VVS, el, bygg eller mark. Har förmåga att leda och strukturera arbetet för daglig och långsiktig planering och rapportering.
Meriterande:
• Dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet av fastighetsdrift i någon form
• Erfarenhet av arbetsledning, samordning, daglig styrning, mindre projektledningKvalifikationer
• B-körkort, manuell bil
• God svenska i tal och skrift
• Vana att arbeta i digitala systemDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är praktiskt lagd, med god fysik, lösningsorienterad, ansvarstagande, självgående, strukturerad, kommunikativ och bra på att planera och leda på ett positivt sätt.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Sista ansökningsdatum: 2026-04-13
Välkommen med din ansökan!Kontaktperson för detta jobb
Ewa Hedlundewa@malarblocket.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: ansokan.hedlundsgolv@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedlunds Golv i Västerås AB
(org.nr 556099-2348)
Slånbärsgatan 6 (visa karta
)
722 23 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mälarblocket Förvaltnings AB Jobbnummer
9828738