Drift- och underhållstekniker till dagskiftet
2025-12-08
Är du en tekniskt nyfiken problemlösare som trivs i högteknologiska miljöer där varje detalj räknas? Vill du vara med och säkerställa driften av en avancerad anläggning där innovation och precision står i centrum? Hos Silex får du chansen att bli en del av ett engagerat driftteam som håller vår fastighet och produktion i renrum rullande.
Om rollen
Till vår fastighetsavdelning söker vi nu en dedikerad drift- och underhållstekniker till dagskift. Du blir en viktig del av vår driftorganisation som arbetar dygnet runt, men din roll är uteslutande förlagd till dagtid, måndag till fredag kl. 07:00-15:30.
Som drifttekniker hos Silex spelar du en central roll i den dagliga driften av vår högteknologiska fastighet och renrumsmiljö. Du arbetar nära både fastighetssystemen och produktionsmiljön och bidrar till att säkerställa en trygg, stabil och effektiv drift.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Övervakning och underhåll av renrumsmiljön och dess stödsystem, såsom ventilation, kylanläggningar, reningsverk och tryckluftsanläggningar.
Förebyggande och avhjälpande underhåll av stödutrustning till produktionen.
Produktion av ultrarent vatten samt hantering av processgaser som exempelvis kväve, syrgas och vätgas.
Drift och underhåll av Silex reningsverket för processavloppsvatten
Fastighetsdrift baserat på felanmälningar och planerat underhåll
Samarbete med andra avdelningar för att säkerställa en effektiv produktion och en trivsam arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete inom drift och underhåll, gärna med bakgrund inom el, ventilation, kyla, vattenrening, gashantering och/eller tryckluft. Det är meriterande om du har erfarenhet från processindustri eller renrumsmiljöer.
Bred teknisk kunskap och förmåga att förstå hur olika åtgärder påverkar tekniska händelsekedjor.
En god datorvana och gärna erfarenhet av dokumentation och avrapportering digitalt
Ett lösningsorienterat arbetssätt och förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om Silex
Silex är världens största och mest avancerade renodlade MEMS-foundry med huvudkontor i Stockholm. MEMS finns i nästan all modern teknik, från personliga prylar till fordonselektronik, medicinsk övervaknings- och testutrustning samt värmehanteringssystem. Med ett team av expertingenjörer, operatörer, tekniker, supportpersonal, specialister och många fler, gör Silex verklighet av idéer och koncept från branschens ledande MEMS-innovatörer.
Övrig information
Vi tillämpar en löpande rekryteringsprocess och önskar därför din ansökan så snart som möjligt. För att skicka in din ansökan önskar vi att du bifogar ditt CV samt svarar på några frågor. I processen arbetar vi kompetensbaserat och det kommer ingå ett personlighets- och logiktest samt referenstagning. Vi kommer även genomföra både bakgrundskontroll och drogtest innan anställning, och som arbetsgivare tillämpar vi även slumpmässiga alkohol- och drogtester för alla anställda.
