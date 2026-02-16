Drift- och Underhållstekniker Gas
Nordion Energi AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordion Energi AB i Göteborg
, Falkenberg
, Malmö
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos Nordion Energi får du vara med och säkra drift och underhåll av kritisk energiinfrastruktur i en bransch som står mitt i energiomställningen. Här möts teknik, säkerhet och samhällsnytta i en vardag som är både praktisk, varierad och meningsfull. Du blir en del av ett team med hög kompetens och stark gemenskap, där ditt bidrag verkligen gör skillnad.
Dina arbetsuppgifter Som Drift- och Underhållstekniker inom gasnät ansvarar du för att säkerställa säker och stabil drift av våra anläggningar. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Utföra förebyggande underhåll och rondering enligt gällande underhållsplaner.
Avhjälpa fel och störningar vid behov för att säkerställa drift.
Delta i driftaktiviteter på förekommande anläggningar och vara behjälplig vid ombyggnation och moderniseringsarbeten.
Planera och utföra eget arbete enligt fastställd planeringsprocess.
Löpande dokumentera och rapportera arbetsordrar och ärenden i system.
Delta i verksamhetens beredskapskedjor.
Värt att veta Du tillhör Drift- och Underhållsteamet där du har ett 20-tal kollegor placerade runt om i sydvästra Sverige. Den här tjänsten har sitt huvudsakliga fokus i Göteborgsregionen. Större delen av arbetet sker i fält, vilket innebär resor längs gasledningens sträckning. Rollen är hemstationerad med egen servicebil. Därför ser vi gärna att du bor inom ungefär 5 mil från Göteborg, så att du enkelt kan ta dig till våra anläggningar vid planerade och akuta insatser.
Våra förväntningar Vi söker dig som har en teknisk gymnasieutbildning, exempelvis inom el och energi, VVS och fastighet, industriteknik eller motsvarande yrkesutbildning. Du har dokumenterad erfarenhet av tekniskt underhåll eller drift och är van vid praktiskt arbete med mekaniska komponenter, felsökning och förebyggande underhåll enligt plan. Du har B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då arbetet innebär säkerhetsinstruktioner och dokumentation.
Som person är du noggrann, säkerhetsmedveten och tar stort ansvar för ditt arbete. Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har lätt för att kommunicera med kollegor och samarbetspartners och bidrar till ett gott samarbete i vardagen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med gassystem, trycksatta system eller energianläggningar, samt om du har certifieringar eller utbildningar inom exempelvis heta arbeten, arbete i explosiv miljö, gasbehörighet eller liknande säkerhetsutbildningar. Erfarenhet av arbete i underhållssystem och enklare mätinstrument är också en fördel.
Ansökan Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi hoppas därför att du söker tjänsten så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7140217-1843044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordion Energi AB
(org.nr 556976-3765), https://jobb.nordionenergi.se
Johan På Gårdas gata (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Nordion Energi Jobbnummer
9745033