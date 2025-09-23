Drift- och Processoperatör-Bjuv
2025-09-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Är du en tekniskt nyfiken lagspelare? Har du erfarenhet av processarbete och vill vara en del av en expansiv satsning inom livsmedelsproduktion? Vi söker nu en processoperatör med torkningserfarenhet till en modern produktionsanläggning i Bjuv. Om rollen Som processoperatör är du en nyckelperson i produktionen och ansvarar för att säkerställa en stabil och effektiv process med högsta kvalitet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat: * Processteg som mixning, torkning, malning och packning * Processtyrning och övervakning i SCADA-system * Eventuell truckkörning * Löpande förbättringsarbete enligt Lean Vem är du? Vi söker dig som: * Trivs med att samarbeta men också kan arbeta självständigt * Är lösningsorienterad och flexibel inför förändringar * Har förståelse för ständigt förbättringsarbete och kvalitetssäkring Kvalifikationer Vi ser gärna att du har: * Processteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet * Tidigare erfarenhet från processindustri, gärna livsmedel eller läkemedel * Dokumenterad erfarenhet av torkteknik * Kunskap inom automatiserad processtyrning (SCADA) * Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift * Goda datorkunskaper (Office-paketet) Meriterande: truckvana, erfarenhet av livsmedelstillverkning, CIP-rengöring, produktionsplanering, maskinunderhåll.
Övrig information
Arbetstid: Dagtid alternativt 3-skift. Tjänsten är på heltid.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.

Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
