Drift och underhållsarbetare
Lindesbergs kommun, Fritid- och anläggningsenheten / Trädgårdsanläggarjobb / Lindesberg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Lindesberg
Tillväxtförvaltningen vid Lindesbergs Kommun står för bildning och demokrati. Ett rikare liv. Vår vision är att göra skillnad för människors livskvalitet. Idag och imorgon.
Fritid och Anläggning är en del av Tillväxtförvaltningen vid Lindesbergs kommun, Fritid och Anläggning sköter drift och underhåll av våra parker, grönområden, idrottsanläggningar, naturbadplatser, lekplatser, renhållning, tempurerat utomhusbad m.m. Så att alla våra medborgare kan mötas på våra anläggningar på ett säkert och tryggt sätt som resulterar i att öka tillgängligheten, upplevelsevärden, och skapa bättre folkhälsa och en högre livskvalité.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Vi söker en drift- och underhållsarbetare inom Fritid och anläggning med placering i Guldsmedshyttan.
Arbetsuppgifterna inkluderar drift och underhåll av allmän platsmark, vår och sommarblommor, möblering i parker, lekplatser, tätortsnära skog och övriga grönytor. Det ingår även drift och underhåll av idrottsanläggningar, ishall, naturbadplatser, gräsklippning och linjering av fotbollsplaner, yttre fastighetsskötsel samt övrig skötsel.
Arbetstiden är i huvudsak förlagd till dagtid. Under veckorna 37-12 går man på ett schema där även kvälls- och helgjobb ingår i samband med skötseln av ishall.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren värderar likvärdigt. Erfarenhet av drift och underhåll inom park/idrott eller yttre fastighetsskötsel är meriterande. Vana av att arbeta med en bred maskinpark är önskvärt. Utbildning i heta arbeten, arbete på väg, behörighet i röjsåg RA och motorsåg AB är meriterande. BE-kort, truckkort och yrkesbevis för hjullastare är meriterande.
Tjänsten kräver B-körkort
Som person ska du vara flexibel, verksamhetsorienterad samt service och kundfokuserad. Du måste kunna arbeta självständigt och ha förmågan att planera ditt arbete effektivt. Du har en god ansvarskänsla och samarbetsförmåga, är relationsskapande och lösningsfokuserad samt värdesätter ett noggrant utfört arbete.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TN:A 2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Fritid- och anläggningsenheten Kontakt
Arbetsledare anläggning
Jan Gustafsson jan.gustafsson@lindesberg.se 070-7419146 Jobbnummer
9789007