Dragbils chaufför
2025-10-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vi på Sargon AB kommer utöka vår verksamhet med Dragbilar med trailer och söker Lastbilschaufförer med ce ykb och adr kompetenser.
Du som söker ska vara prickfri i belastnings registret samt inte ha problem med narkotika och alkohol. Våra kunder och vi har noll tolerans ang Narkotika och diverse preperat.Vi tillämpar kolektiv avtal . Du som söker borde vara nogran,lojal,försiktig och följa lagar och regler. Körningen avser Skåne,v-götland.mälardalen. Man har samma ekipage dvs med samma trailer och sköter sin ekipage med omsorg.
Vi kommer även behöva sommar arbetare 2026 och det kan leda till fast anställning om allt har funkat som det ska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
epost sargonab0101@gmail.com
