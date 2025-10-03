Dragbils chaufför

Sargon AB / Fordonsförarjobb / Jönköping
2025-10-03


Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sargon AB i Jönköping

Vi på Sargon AB kommer utöka vår verksamhet med Dragbilar med trailer och söker Lastbilschaufförer med ce ykb och adr kompetenser.
Du som söker ska vara prickfri i belastnings registret samt inte ha problem med narkotika och alkohol. Våra kunder och vi har noll tolerans ang Narkotika och diverse preperat.Vi tillämpar kolektiv avtal . Du som söker borde vara nogran,lojal,försiktig och följa lagar och regler. Körningen avser Skåne,v-götland.mälardalen. Man har samma ekipage dvs med samma trailer och sköter sin ekipage med omsorg.
Vi kommer även behöva sommar arbetare 2026 och det kan leda till fast anställning om allt har funkat som det ska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
epost sargonab0101@gmail.com
E-post: sargonab0101@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dragbilschaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sargon AB (org.nr 559109-8347)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9538449

Prenumerera på jobb från Sargon AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sargon AB: