Dörrmontör till Skalio
Skalskyddsexperten i Sverige AB / Snickarjobb / Sollentuna Visa alla snickarjobb i Sollentuna
2026-07-17
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I rollen som dörrmontör hos Skalio arbetar du med installation av dörrar, partier och fönster, med fokus på säkerhetsdörrar. Du utgår från företagets lokaler i Häggvik där du lastar bilen och får arbetsorder innan du åker ut på uppdrag i Stockholm med omnejd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montera dörrar, dörrpartier och fönster
Arbeta med installation av säkerhetsdörrar
Planera och genomföra uppdrag enligt arbetsorder
Arbeta självständigt ute hos kund
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av montering av dörrar, partier eller fönster
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta praktiskt. Du är självgående men är också en person som uppskattar samarbete och som aktivt bidrar till en positiv arbetsplats där god stämning, respekt och laganda är en naturlig del av vardagen.
Skalio erbjuder dig:
En roll i ett växande bolag med stark framtid
Stor frihet under ansvar
Servicebil i arbetet
Möjlighet till utbildning och utveckling
Om Skalio:
Skalio är specialister på skalskydd och levererar lösningar inom lås, beslag, passersystem, dörrautomatik och dörrpartier. Med projektering, installation och service skapar de säkra och hållbara lösningar för företag, fastighetsägare och offentliga verksamheter. Från moderna lokaler i Häggvik driver företaget en expansiv tillväxtresa med målet att samla hela verksamheten under ett och samma tak. Genom att bygga upp bred kompetens och kapacitet in-house skapas förutsättningar för hög kvalitet, flexibilitet och nära samarbete. Företaget kännetecknas av en platt organisation, korta beslutsvägar och en entreprenöriell miljö där idéer snabbt kan omsättas i handling.
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Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skalskyddsexperten i Sverige AB
(org.nr 559464-2141)
187 73 TÄBY (STOCKHOLMS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skalio Jobbnummer
10005843