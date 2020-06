Dominos Eriksberg söker personal - Pps Foods AB - Restaurangbiträdesjobb i Göteborg

Pps Foods AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg2020-06-04Dominos Pizza är världens största pizzakedja. 17000 enheter i världen som serverar mer än tre miljoner pizzor varje dag.Världens största Pizzakedja är just nu inne i en massiv expansionsfas i Sverige.Just nu söker vi extrapersonal till vår enhet i Eriksberg. Främsta arbetsuppgift kommer att vara att leverera pizza, men det finns goda möjligheter att utvecklas i företaget om man visar framfötterna.Vi ser att du är en tävlingsinriktad teamplayer. Just nu söker vi enbart extrapersonal, inte heltid. Vi söker enbart folk som bor i närheten och som med kort varsel kan hoppa in och jobba om det behövs.Körkort är ett krav2020-06-04B (Personbil)Varaktighet, arbetstidVarierande Behov / timFastSista dag att ansöka är 2020-08-31PPS Foods AB5253300