Dokumentationstekniker Mekanik
FöretagsbeskrivningPubliceringsdatum2026-03-16Om företaget
I Sverige levererar Vattenfall Värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. Vi levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Vi arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, vår egen värmeproduktion och från våra leverantörer, med målet att nå nettonollutsläpp år 2040. Att vår huvudprodukt fjärrvärme spelar en så viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället är vi extra stolta över.
Om rollen
Vill du arbeta nära våra produktionsanläggningar och ta ansvar för kvalitetssäkrad och strukturerad teknisk dokumentation?
Som Dokumentationstekniker med mekanisk inriktning hos Vattenfall Värme Uppsala får du en viktig roll i att säkerställa att ritningar, manualer och tekniskt underlag håller hög teknisk nivå och alltid är aktuell.
Om rollen
I denna roll blir du specialist och huvudkontakt i frågor som rör mekaniska ritningar och dokumentation. Du hanterar främst befintliga ritningar, stödjer projekt och underhållsavdelningen samt driver arbetet mot en modern, strukturerad och kvalitetssäkrad dokumentationshantering.
Du kommer att arbeta tätt tillsammans framför allt med drift och underhåll, och i mindre utsträckning med projektledare och externa leverantörer. Rollen kombinerar praktiskt arbete med ritningar och dokument med ett långsiktigt ansvar för att utveckla dokumentationsprocesserna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Koordinering, upprättande och aktuellhållande av mekaniska ritningar och underlag.
Administratör av arkiv för ritningar, manualer och tekniska dokument.
Förvaltning, support och användarstöd för ritningar idokumenthanteringssystem.
Utveckling och förvaltning av ritning-s och dokumentmallar.
Kontaktperson för teknisk documentation.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av mekaniska ritningar, maskinkonstruktion, anläggningsdokumentation eller liknande.
God kunskap i CAD-miljö (t.ex. AutoCAD, Inventor eller liknande mekanik-CAD).
En strukturerad arbetsstil och förmåga att säkerställa kvalitet i dokumentation.
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem, kunskap inom SAP är meriterande.
Bra förmåga att samarbeta med drift-, underhåll-, och projektorganisationer.
God kommunikativ förmåga i både svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet från energibranschen, processindustri eller anläggningsprojekt.
Erfarenhet av ritningsstandarder, P&ID-flöden eller tryckbärande utrustning.
Förståelse för tekniska regelverk och standarder inom mekanik.
Som person är du är strukturerad, lösningsorienterad och skapar ordning i tekniska miljöer. Du planerar, samordnar och prioriterar ditt arbete för att nå uppsatta mål, tar ansvar och arbetar självständigt. Samtidigt bygger du förtroende genom ärlighet och integritet och trivs med att stötta andra i frågor som rör dokumentation och kvalitet.
Ytterligare information
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du en roll med stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett team med kompetenta kollegor. Organisationen är engagerad och motiverad och står inför flera spännande utmaningar. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med många kontaktytor.
Att livet i sin helhet ska gå ihop är en självklarhet för oss, vi lägger stor vikt vid att du ska hitta en balans mellan arbete och fritid och erbjuder attraktiva personalförmåner.
Som medarbetare inom Vattenfall bidrar du till att minska beroende av fossil energi. Varje dag värmer fjärrvärme upp hem och byggnader över hela Sverige. Men dess betydelse sträcker sig långt bortom att bara hålla oss varma. Fjärrvärmen avlastar elnätet, minskar vårt beroende av fossil energi och frigör el till andra samhällskritiska behov.
Placering: Uppsala.
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Sista ansökningsdatum är 6 april 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. I den här rekryteringsprocessen kan tester förekomma.
Nyfiken? Så här får du veta mer!
För information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Steffen Hartwig, steffen.hartwig@vattenfall.com
. För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Carolina Bölander, carolina.boelander@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Stefan Andersson - Akademikerna, Kjell Karlsson - Ledarna, Jan Svensson - SEKO och Patrik Nenzén - Unionen. Du når samtliga via Vattenfalls växel: 08 739 50 00.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad.
Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
