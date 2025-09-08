Dokumentationsingenjör
2025-09-08
Vi söker en dokumentationsingenjör till uppdrag hos myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Myndigheten är den som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - idag och i framtiden. Den drivs i form av ett statligt affärsverk och har cirka 1500 anställda varav majoriteten arbetar på huvudkontoret i Stockholm.
Enheten Anläggningsdokumentation Stationer, som är en del av Division Nät, ansvarar för all teknisk dokumentation i pågående stationsprojekt. Som konsult är du del av en grupp bestående av andra dokumentationsansvariga som leds av en teamledare, men du jobbar merparten av tiden i ett eller flera pågående projekt. Konsulten kommer att ansvara för hantering av teknisk dokumentation i anläggningsprojekt från start till slut. Konsulten genomför arbetsuppgifterna i projektorganisationen. Utöver nedanstående arbetsuppgifter förväntas konsulten vara ett stöd till projektledningen inom det aktuella projektet utifrån sin specialistroll och kunna bidra till att projektet levererar enligt dess uppsatta mål. Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Deltagande i framtagandet av förfrågningsunderlag
Säkerställande att dokumentationskrav uppfylls av entreprenör
Koordinering av dokumentationsleveranser (internt/externt)
Utföra ritningsteknisk granskning
Läsa in granskad och godkänd dokumentation i myndighetens digitala system
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 6 års arbetslivserfarenhet av arbetsuppgifter som motsvarar dokumentationscontroller / dokumentationsansvarig (eng. document controller)/datasamordnare. Erfarenheten ska vara aktuell och uppnådd under de senaste 8 åren. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av kvalificerat projektarbete inom infrastruktur, samhällsbyggnad, industri eller anläggning. Med projekt/projektarbete avses arbete som drivs med stöd av en projektstyrningsmodell, t.ex. PPS, PROPS, eller XLPM. Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med minst en av de vanligen förekommande digitala arkivmiljöerna, såsom exempelvis IFS eller SAP.
Meriterande
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom energibranschen. Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att ha utvecklat en organisations ledningssystem genom utveckling och implementering av processer alternativt styrande och stödjande dokument. Minst 2 års arbetslivserfarenhet att ha jobbat med modellsamordning/BIM.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
