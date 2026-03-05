Doktorander i Etnicitet och migration
Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Den sökande bör vara beredd att arbeta i en akademisk miljö som betonar vikten av integrerat kollegialt samarbete med tvärvetenskaplig inriktning. Den som anställs som doktorand ska i första hand ägna sig åt forskarstudier och de forskningsprojekt som du deltar i. Ditt arbete kan även omfatta undervisning eller andra uppgifter vid institutionen, upp till maximalt 20 procent av en heltidsanställning. Doktoranden förväntas bedriva sina doktorandstudier på plats vid Linköpings universitets campus i Norrköping.
Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) söker två eller flera doktorander. Den sökande kommer att arbeta med ett självständigt utformat projekt som kan kopplas till ett eller flera av REMESO:s fem forskningsområden: social omvandling, migration och mobilitet; gränser och avgränsningar; integration och segregering; diskriminering och rasism; migranters handlingskraft.
Vi beaktar sökande som arbetar inom ett eller flera av de fem forskningsområdena. Vi är särskilt intresserade av internationellt inriktade ansökningar, bland annat med fokus på fall i det globala syd. Detta kan även omfatta sökande som är intresserade av relationer/spänningar mellan det globala nord och det globala syd. Vi beaktar även sökande som främst är inriktade på svenska/nordiska frågeställningar eller ämnen.
För fullständig information om REMESO:s fem forskningsinriktningar, se: Research Fields at REMESO - Linköping University Kvalifikationer
Du har en masterexamen i samhällsvetenskap eller humaniora eller har fullgjort kurser motsvarande minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 måste vara avancerade kurser.
Profilen kräver att den sökande har (1) en avancerad examen, eller motsvarande, inom humaniora eller samhällsvetenskap; (2) dokumenterad skicklighet i kritisk samhälls- och kulturanalys; (3) förståelse för samtida teoretiska tillvägagångssätt inom REMESO:s forskningsområden; (4) förståelse för metodologiska debatter inom samhällsvetenskap och humaniora.
Sökanden ska också visa intresse för sociokulturell och teoretisk forskning om processer som påverkar etniska relationer, kulturella identiteter, migration, rasism och/eller definitioner av medborgarskap i ett transnationellt sammanhang.
Ansökningarna måste, förutom ett personligt brev, innehålla följande: ett förslag till ett doktorandprojekt inom ett område som är relevant för ovanstående profil (högst 3 sidor eller 3000 ord); en intresseförklaring där sökanden anger varför hen är intresserad av att bedriva doktorandstudier vid REMESO, inklusive vad hen förväntar sig att bidra med till REMESO:s forsknings- och utbildningsmiljö (högst 1 000 ord) ett skrivprov (granskad masteruppsats eller publicerad artikel).
Din arbetsplats
Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), grundat 2008, består av över tjugo aktiva forskare, tio doktorander och tjugo anknutna forskare. Forskningen kombineras med undervisning inom IKOS och angränsande institutioner vid Linköpings universitet. REMESO bedriver forskning, grundutbildning och forskarutbildning inom etniska och migrationsstudier samt internationell migration och etniska relationer (IMER). REMESO är ett av universitetets prioriterade forskningsområden. Sedan 2008 är REMESO:s doktorandutbildning integrerad med en internationell forskarskola i migration, etnicitet och samhälle.
Mer om REMESO:s forskningsmiljö finns här https://liu.se/en/research/remeso
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Tillträde
1 september 2026, eller enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 april. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
