Doktorand (Lic.) inom resursåtervinning

Vid Akademin för textil, teknik och ekonomi bedrivs forskning och utbildning inom företagsekonomi, industriell ekonomi, resursåtervinning, samhällsbyggnad och inom det textila området: design, management och teknik.
Inom akademin finns fem institutioner: Institutionen för företagsekonomi och textilt management, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, Institutionen för textilteknologi samt Institutionen för design samt en avdelning för Textila labb. Textilhögskolan, liksom centrumbildningen, Centrum för Hållbart Samhällsbyggande är andra viktiga verksamheter inom akademin. Vid akademin finns även två forskarskolor, inom Resursåtervinning och inom Textil och mode.Nu utlyser vi en doktorand (Licentiatexamen) inom resursåtervinning med inriktning hållbar energi och termiska processer.
Om forskningsprojektet
Doktoranden kommer att ingå i forskargruppen för hållbar energi och termiska processer och anställningen omfattar studier inom ett forskningsprojekt som handlar om biokol från avfall som potential kolkälla till batterier. Syftet är att hitta nya användningsområden och att genom uppgradering öka värdet på biokolet från olika avfallsströmmar. Projektet utförs i samarbete med andra forskargrupper inom resursåtervinning.Publiceringsdatum2025-12-25Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning inom ovannämnda forskningsprojekt. Utöver forskarstudier kan undervisning inom det relevanta området eller annan institutionstjänstgöring genomföras med upp till 20 % av heltid. Den totala tiden för forskarstudier förlängs då i motsvarande grad.
Så fungerar forskarutbildning vid Högskolan i BoråsKvalifikationer
Anställning sker under förutsättning att den sökande uppfyller kraven och blir antagen som forskarstuderande. Antagning sker vid forskarutbildningsutskottet för resursåtervinning.
För att antas till forskarutbildningen inom resursåtervinning behöver du ha en examen på avancerad nivå med tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet resursåtervinning och en grundexamen inom energiteknik, kemiteknik eller motsvarande. Du ska ha dokumenterade kunskaper i termodynamik, organisk och oorganisk kemi samt termiska processer och du ska obehindrat kunna kommunicera skriftligt och muntligt på engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av laborativt arbete samt kunskap på batteriområdet och elektrokemi samt kunskap i analys och instrument som MP-AES och CHNS.
• Att obehindrat kunna kommunicera skriftligt och muntligt på svenska.
Din anställning
Visstidsanställning som doktorand fram till en licentiatexamen (max 2 år) enl. HF kap. 5. Den första anställningsperioden omfattar ett år och förnyas i normalfallet med ytterligare ett år.
Tillträde: tidigast 15 februari 2026.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2025/188
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 30 januari 2026.
Så här ansöker du - skapa konto och se vilka dokument du behöver bifoga
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Förmåner för anställda
Jobba hos oss
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer:
om anställningen, Kamran Rousta, rekryterande chef.
om forskarskolan, Päivi Ylitervo, studierektor.
om forskargruppen, Anita Pettersson, forskargruppledare.
Facklig företrädare för Saco-S är Sunil Kumar som nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00. Facklig företrädare för OFR/S nås via stvidhb@hb.se
.
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Ersättning
