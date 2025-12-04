Doktorand inom visuell optik
2025-12-04
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Tillämpad fysik
Denna doktorandanställning är inom forskningsprojektet "Förbättrad närsynthetsbehandling hos barn genom mätning av perifer bildkvalitet" som finansieras av Vetenskapsrådet och är en del av den pågående studien "Stockholm Myopia Study".
Närsynthet (myopi) ökar snabbt globalt och förväntas påverka hälften av världens befolkning inom några decennier. Det är viktigt att fånga upp utvecklingen av närsynthet hos barn tidigt, eftersom hög närsynthet är en riskfaktor för flera olika ögonsjukdomar. Forskning tyder på att inte bara den centrala, utan även den perifera bildkvaliteten på näthinnan spelar en avgörande roll för hur närsyntheten utvecklas. Genom att bättre förstå hur olika typer av optisk korrektion påverkar bildkvaliteten perifert, kan mer effektiva behandlingsstrategier utvecklas för att bromsa progressionen av närsynthet. I vår longitudinella studie följs därför synutvecklingen hos barn för att förbättra kunskapen om hur man kan begränsa närsyntheten. Projektet är tvärvetenskapligt och erbjuder en unik kombination av optisk teknik, synforskning och klinisk verksamhet. I arbetet ingår att:
- Vidareutveckla instrument och rutiner för mätning av ögats bildkvalité i kombination med olika glasögondesigner
- Använda detta instrument för mätningar på barn i samarbete med Karolinska Institutet
- Analysera mätdata i syfte att identifiera biomarkörer och effektiva skyddsmekanismer för närsynthet
Den sökande ska ha bred kunskap inom optik, erfarenhet av experimentellt arbete och programmering (t. ex. i MATLAB), samt ett stort intresse av att genomföra doktorsstudier. Den rekryterade doktoranden kommer att arbeta i gruppen för Visuell Optik (https://www.aphys.kth.se/bon/research/vio)
vid Bio-Opto-Nano Fysik på institutionen för Tillämpad Fysik, Skolan för Teknikvetenskap vid KTH i Stockholm. Det kommer även finnas möjligheter till utbyten med andra laboratorier inom visuell optik i Europa.
Handledning: Linda Lundström samt Peter Unsbo föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- sätta sig in i nya frågeställningar,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt,
- analysera och arbeta med komplexa frågor,
- visa bred kunskap inom optik samt erfarenhet av programmering och experimentellt arbete och,
- ha god kommunikationsförmåga på engelska då vi arbetar i en internationell miljö.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.
Som doktorand får du del av https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth/kth-en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932
och har en månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915.
Läs mer om https://www.kth.se/studies/phd/doctoral-studies-phd-1.9318.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://intra.kth.se/administration/rekrytering/annonsering/fackrepresentanter-1.500898
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till https://www.dr.kth.se/.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du söker denna tjänst, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (max 1 sida).
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3849". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Kungliga Tekniska Högskolan
Skolan för teknikvetenskap vid KTH
Linda Lundström mail linda@biox.kth.se +46(0)736837041
9627947