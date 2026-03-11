Doktorand i tillämpad geokemi
2026-03-11
Biotransformation och bioremediering i gruvmiljöer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.
Inom forskningsämnet tillämpad geokemi vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet (LTU) söker vi en doktorand till Forskarskolan BioGeoMetals, finansierad av Vetenskapsrådet. Projektet genomförs i nära samarbete med den svenska gruvindustrin och Centre of Advanced Mining and Metallurgy (CAMM) och ger möjlighet att studera i en dynamisk, internationell forskningsmiljö i samverkan med ledande universitet världen över. Tillämpad geokemi vid LTU fokuserar på förekomst och mobilitet av grundämnen samt de geokemiska processer som sker i berg, jord och vatten vid jordytan. Forskningen omfattar naturliga och antropogena källor samt de processer som kontrollerar ämnens transport och omvandling i samspelet mellan atmosfär, hydrosfär, litosfär och biosfär. Detta uppnås genom att kombinera analytisk kemi, isotopgeokemi, miljöforensik och miljömineralogi. Forskning och utbildning inom ämnet behandlar miljöfrågor kopplade till gruvindustrin, infrastrukturbyggande, sura sulfatjordar och sulfidförande bergarter. Forskargruppen har en stark experimentell och tillämpad profil, med välutrustade laboratorier och omfattande samarbeten med industri och offentlig sektor, allt med målet att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Ämnesbeskrivning
Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i berg, mark och vatten, med fokus på metoder för att förhindra eller minska miljöeffekter från metallutvinning och samhällsbyggande.
Om forskarskolan - BioGeoMetals
Anställningen är en del av den av Vetenskapsrådet finansierade forskarskolan inom gruv- och mineralforskning, BioGeoMetals. Forskarskolan är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet (samordnande lärosäte), Luleå tekniska universitet (LTU) och KTH Kungliga Tekniska högskolan. BioGeoMetals fokuserar på biogeokemiska och hydrogeokemiska angreppssätt för hållbar metallutvinning och miljöhantering i gruvmiljöer. Forskarskolan behandlar mobilisering och återvinning av kritiska råmaterial från gråberg, anrikningssand, grundvatten och ytvatten, samt bioremediering av påverkade gruvområden. Genom tvärvetenskaplig forskarutbildning, gemensamma kurser och nära samverkan med industri och myndigheter syftar forskarskolan till att utbilda nästa generation forskare som bidrar till hållbar gruvdrift och ansvarsfull resursförvaltning i Sverige och internationellt.
Projektbeskrivning
Projektet kommer att undersöka bioremediering och biotransformation i gruvmiljöer (exempelvis anrikningssand, gruvvatten och gråberg), med fokus på biologiska system som styr metallers och metalloiders mobilitet och immobilisering. Processerna kommer att identifieras och karakteriseras, och resultaten ska ligga till grund för utveckling av biologiskt baserade efterbehandlingssystem för gruvmiljöer.
Arbetet kommer att inkludera:
• Laboratorie- och fältundersökningar
• Karakterisering av vattenkemi
• Mineralogisk karakterisering
• Undersökning av mikrobiella samhällen
• Utveckling av biologiskt baserade efterbehandlingssystem

Publiceringsdatum 2026-03-11

Dina arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att:
• Genomföra fältprovtagning av vatten och fast material
• Utföra laboratoriebaserade geokemiska och mineralogiska analyser
• Utforma och utvärdera bioremedieringssystem
• Integrera och tolka tvärvetenskapliga data
• Publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter
• Presentera resultat vid nationella och internationella konferenser

Kvalifikationer
Vi söker en motiverad kandidat med ett starkt intresse för geokemi, fält- och laboratoriearbete, mikrobiologi samt hållbar gruvverksamhet.
Du ska ha:
• Masterexamen i geologi, geokemi, miljögeovetenskap eller närliggande område
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
• B-körkort
Meriterande är:
• Erfarenhet av analytiska tekniker såsom ICP-MS, XRD, SEM-EDS eller liknande instrument
• Erfarenhet av fältarbete, exempelvis vattenprovtagning eller geologiska undersökningar
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom analytisk förmåga, självständighet, god samarbetsförmåga och motivation för forskning.
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde sker hösten 2026 eller enligt överenskommelse.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Thomas Aiglsperger, +46 920-49 1016, thomas.aiglsperger@ltu.se
, eller Oscar Paulsson, oscar.paulsson@ltu.seFacklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se

Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 1 april, 2026
Referensnummer: 2257-2026

Ersättning
Enligt doktorandtrappa Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
