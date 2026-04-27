Doktorand i statsvetenskap
2026-04-27
Denna utlysning gäller 1-2 doktorandtjänster inom projektet "Geopolitik", finansierat av Försvarsmakten. Projektet är strukturerat kring två komponenter: stormaktsrivalitet och narrativ geopolitik. Vi välkomnar ansökningar inom båda områdena. Sammantaget syftar projektet till att bidra med kunskap om stormakterna, deras interaktioner och växande rivalitet. Skillnaden är att den narrativa geopolitikkomponenten har ett förutbestämt fokus på narrativ teori och metod, och på hur dessa kan tillämpas på studiet av stormaktspolitik.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Doktorander ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen utbildning i statsvetenskap på forskarnivå. Forskarstudier består av att arbeta med sitt forskningsprojekt och följa en individuell studieplan under handledning. Att skriva en doktorsavhandling i statsvetenskap är den centrala uppgiften (165 högskolepoäng), men att genomföra forskarutbildningskurser ingår i programmet (75 högskolepoäng). Vanligtvis består 20 % av tjänsten av institutionstjänstgöring i form av undervisning, administration och deltagande i gemensamma aktiviteter. Forskarstudier omfattar 240 högskolepoäng, dvs. fyra år. Den totala tiden för doktorandtjänsten, inklusive 20 % institutionstjänstgöring, är fem år.Kvalifikationer
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
avlagt en examen på avancerad nivå,
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på
avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet
Särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet har den som har:
fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet
statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande,
författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå,
fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen, samt
Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium, eller examen från internationell utbildning, krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL).
Bedömningsgrunder och urvalskriterier
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
De bedömningsgrunder som tillämpas är i följande prioritetsordning:
vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten och relevanta studier,
vetenskaplig kvalitet, inklusive genomförbarhet, på forskningsplan, och
övriga meriter som är av betydelse för utbildningen, inklusive visad förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Så ansöker du
Ansökan måste innehålla:
Examensbevis och betyg från tidigare studier på grund- och avancerad nivå som bekräftar att du uppfyller de allmänna och specifika behörighetskraven för tjänsten.
CV (max två sidor).
Kontaktuppgifter till två referenser.
Exempel på examensarbete på avancerad nivå eller annat relevant självständigt arbete av jämförbar svårighetsgrad och omfattning (max tre texter).
Utkast till forskningsförslag (högst 1400 ord exklusive referenser).
En beskrivning av hur ditt projekt passar in i forskningsmiljön vid statsvetenskapliga institutionen. Denna beskrivning ska tydligt ange vilket av de två fokusområdena i geopolitikprojektet - stormaktsrivalitet eller narrativ geopolitik - som sökandens forskningsförslag relaterar till. Vänligen diskutera uttryckligen hur projektet bygger vidare på och syftar till att bidra till institutionens pågående forskning inom detta område.
Om sökanden inte är svensk medborgare ska en kopia av passet bifogas.
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem.
Märk din ansökan med diarienummer Ö 240/2026.
Det är sökandens ansvar att säkerställa att ansökan är fullständig och uppfyller de krav som anges i annonsen. Delvisa ansökningar kommer inte att beaktas. Ansökan ska vara ifylld på ett skandinaviskt språk eller engelska. Auktoriserade översättningar måste tillhandahållas för dokument på andra språk. Sökande kan komma att kallas till intervju i början av hösten 2026. Målet är att slutföra anställningsbeslut i god tid före utgången av 2026. Anställningen ska börja vårterminen 2027 (januari).
Anställningsvillkor
En doktorandtjänst är klassificerad som heltidsanställning (100 %). Anställningstiden är tidsbegränsad och regleras av kapitel 5 i högskoleförordningen. Doktoranderna är placerade vid Institutionen för statsvetenskap. Lön utgår enligt Försvarshögskolans doktorandstege, enligt vilken ingångslönen för närvarande är 32 600 kr/månad (från och med den 1 oktober 2025). Anställningen förväntas påbörjas i januari 2027. Doktorander har tillgång till en forskningsbudget på 30 000 per år för att täcka kostnader för resor, litteratur och andra forskningsrelaterade kostnader.
Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2026!
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
115 93 STOCKHOLM Kontakt
Karl Gustafsson karl.gustafsson@fhs.se
