Doktorand i sociologi
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Sociologiska institutionen är en av Stockholms universitets största samhällsvetenskapliga institutioner och rankas kontinuerligt bland de 50 bästa sociologiska institutionerna i världen.
Mer information om oss: https://www.su.se/sociologiska-institutionen/.
Doktorandanställningen är placerad vid enheten för socialpolitik vid https://www.su.se/institutet-for-social-forskning/
(SOFI) SOFI är ett internationellt ledande, tvärvetenskapligt forskningsinstitut med cirka 100 anställda. Dess huvudsakliga forskningsområden är socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknad.
Projektbeskrivning
Doktorandanställningen är en del av den komparativa socialpolitiska forskning som bedrivs vid SOFI och projektet "https://www.su.se/forskning/forskningsprojekt/making-time-organiserad-arbetskraft-och-politiken-kring-vårdledighet".
Dr. Cassandra Engeman, SOFI, leder projektet, som finansieras av ett European Research Council 2024 Starting Grant. Projektet använder blandade metoder för att undersöka fackföreningarnas, deras företagsråds och federationers roll när det gäller att förespråka och utforma policyer för vårdledighet. Dessa policyer, som varierar avsevärt mellan länder och över tid, beviljar arbetsskyddad ledighet från arbetet för att tillgodose egenvård eller familjeomsorg för ett barn, make eller annan släkting.
Doktorandens forskning kommer att spänna över projektets arbetspaket som inkluderar gränsöverskridande jämförande (kvantitativ) och fallstudie (kvalitativ) forskning med fokus på Frankrike, Irland och Nederländerna. En huvuduppgift för doktoranden kommer att vara att bygga upp Care Leave Policy Data Set, som kommer att tillhandahålla longitudinella och jämförande mått på flera olika typer av bestämmelser om vårdledighet. Arbetet kommer att innebära forskning och kodning av socialpolitik och reformer på landsnivå. Doktoranden är välkommen att använda dessa indikatorer i sin avhandlingsforskning. Tidigare utbildning i kvantitativa metoder krävs, liksom en uppskattning av och intresse för att använda kvalitativa metoder. Språkkunskaper i franska eller nederländska är inte ett krav men en extra tillgång.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- Dokumenterad kunskap inom ett relevant forskningsområde,
- Skriftlig och muntlig färdighet i engelska,
- Tidigare utbildning i kvantitativa metoder,
- Passform mellan forskningsplanen och Making Time-projektet, och
- Andra professionella kvaliteter, inklusive förmåga till analytiskt tänkande, förmåga att samarbeta och ta initiativ samt kreativitet och självständighet.
Språkkunskaper kommer också att beaktas. Bedömningen kommer att baseras på tidigare kurser och betyg, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer, kandidatens skriftliga motivering till varför han/hon söker tjänsten samt kvaliteten (dvs. originalitet och genomförbarhet) på forskningsplanen för doktorsavhandlingen. Denna forskningsplan är ett utkast snarare än en slutgiltig plan för avhandlingsarbetet och ska inte överstiga 2000 ord (exklusive referenser). Planen bör fokusera på vårdledighetspolitik, fackföreningar och/eller familjepolitik och ta upp följande (1) varför du är intresserad av den forskning som beskrivs ovan, (2) hur du vill genomföra forskningen, och (3) om tillämpligt, en kort beskrivning av din tidigare forskning.https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Publiceringsdatum2025-09-01Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av lämnas av Dr. Cassandra Engeman, tfn 08-16 20 75, mailto:fornamn.efternamn@su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-2392-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Sociologiska institutionen Jobbnummer
9484170