Doktorand i psykiatrisk neuromodulation
2026-01-16
Vill du arbeta med forskning om psykiatrisk neuromodulering, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/medicinska-vetenskaper
På institutionen finns forskargrupp Psykosforskning och preventiv psykiatri som undersöker psykiatrins stora sjukdomsgrupper med olika forskningsmetoder. Inom området psykiatrisk hjärnstimulering har vi genomfört flera interventionsstudier med repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) där vi undersöker såväl klinisk som neurobiologisk effekt av behandlingarna. Vi planerar nu för att genomföra en stor studie där vi kommer undersöka den kliniska och neurobiologiska effekten av rTMS på tonårsdepression. Projektet leds av professor Robert Bodén.
Arbetsuppgifter
Som doktorand blir du delaktig i teamet som forskar om psykiatrisk hjärnstimulering och kommer att assistera pågående projekt avseende olika delar. Du kommer även självständig driva den del av projektet som i slutändan kommer utgöra ditt avhandlingsarbete, vilket kommer fokusera på att utvärdera den kliniska effekten av en intensiv form av rTMS för tonåringar med depression.
Vidare kommer du att undersöka effekten på hjärnans signalering med EEG och fNIRS. Arbetsuppgifterna är relaterade till projektledning, rekrytering, diagnosticering och psykisk undersökning av patienter, neurofysiologisk undersökning, kognitiv testning och datasimulering, planering samt utförande av rTMS-behandlingen. Du kommer också att arbeta med databashantering, dataanalyser, litteratursökningar, metodutveckling, vetenskapligt skrivande, anslagsansökningar, och kontakt med nationella och internationella samarbetspartners.
Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma såsom undervisning.
I doktorandutbildningen ingår också forskarutbildningskurser om motsvarande 30 Hp.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:
- Avlagt examen på avancerad nivå inom psykologi, eller läkarexamen
Övriga krav är:
- God förmåga att kommunicera på såväl svenska som engelska
- Erfarenhet av att ha arbetat med psykiatriskt sjuka patienter
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av:
- EEG-registrering och EEG analys
- fNIRS-registrering och analys
- Att administrera rTMS
- Arbete med tonåringar
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Robert Bodén, robert.boden@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den dag månad 2026, UFV-PA 2026/133.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
