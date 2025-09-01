Doktorand i Logistik
2025-09-01
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare.
Ett tillfälle för dig som vill arbeta med samhällsrelevant forskning och utbildning i en miljö med högt engagemang och en stark gemenskap.

Arbetsuppgifter
Övergången till hållbara försörjningskedjor skapar nya krav på hur organisationer fattar logistikrelaterade beslut. Traditionellt har ekonomiska mått, så som inköpspris, lager- och transportkostnad dominerat, medan hållbarhet ofta hanterats separat och haft en underordnad betydelse. För att ge hållbarhetsaspekter en större vikt vid beslutsfattande behövs tillvägagångssätt för att integrera totalkostnad och hållbarhet på ett transparent, spårbart och relevant sätt. Avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet har nu ett högaktuellt forskningsprojekt där frågeställningar kopplade till just hållbarhet och totalkostnad är i fokus. Vi söker nu en doktorand för detta projekt.
Vi söker dig som vill bidra till en mer hållbar framtid, är nyfiken på forskarstudier och trivs i en dynamisk miljö där höga frihetsgrader kombineras med krav på eget driv och god planeringsförmåga. Som doktorand kommer du delta i forskning tillsammans med seniora forskare och andra doktorander. Som doktorand är du själv med och utformar studierna som görs, inom ramen för projekt. Sannolikt kommer besvarande av forskningsfrågorna att innebära litteraturstudier, samt undersökningar av hur olika företag arbetar med de frågor projekten berör, genom exempelvis intervjustudier och workshops.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och det eller de forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete ingår normalt sett också att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.Kvalifikationer
Du har en master-, magister- eller civilingenjörsexamen med en inriktning mot industriell ekonomi, logistik, transportsystem eller motsvarande. Alternativt har du förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt.
Det är viktigt att du har god kunskap inom logistik samt gärna kunskap, erfarenhet och/eller stort intresse inom hållbarhetsområdet.
Då en stor del av avdelningens undervisning bedrivs på svenska är goda kunskaper i såväl svenska som engelska ett krav för anställningen
Din arbetsplats
Avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling, som tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, är en av de ledande forskargrupperna i Sverige inom sina två områden: logistik, respektive kvalitetsutveckling. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv, samhälle och internationella nätverk av forskare. Undervisningen riktar sig främst till civilingenjörsstudenter på mastersnivå. Såväl undervisning som forskning är i hög grad campusbaserad och samarbetsinriktad, vilket innebär att arbetet till största delen utförs på arbetsplatsen. Vid avdelningen värdesätter vi ett högt engagemang för både undervisning och forskning hos alla våra medarbetare.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.
Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Avdelningschef
Uni Sallnäs uni.sallnas@liu.se +46 13 282583 Jobbnummer
