Doktorand i industriell marknadsföring
Hur förändrar AI företags sätt att skapa värde och konkurrera? Nu sjösätter vi ett nytt forskningsprojekt för att undersöka hur specialiserade AI-modeller förändrar förutsättningarna för värdeskapande och innovation.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Projektets övergripande syfte är att undersöka hur företag kan använda specialiserade AI-modeller för att utveckla innovativa erbjudanden, affärsmodeller och samarbeten i ekosystem. Medan mycket av den offentliga AI-debatten fokuserar på generella modeller, riktar detta projekt in sig på de strategiska och organisatoriska konsekvenserna av AI som är integrerad i specifika industriella och kommersiella lösningar.
Som doktorand kommer du att utforska:
• hur företag använder specialiserad AI för att stärka konkurrenskraften
• hur nya erbjudanden och affärsmodeller växer fram
• hur värdeskapande och samarbete i ekosystem förändras när företag utvecklar eller använder AI-modeller
• hur företag kan behålla strategisk kontroll i en ekonomi där globala plattformar ofta sätter spelreglerna.
Du kommer att arbeta nära både startups och etablerade företag, i Sverige såväl som internationellt, och få möjlighet att samarbeta med ledande forskare vid universitet runt om i världen. Genom projektet bygger du unik expertis i skärningspunkten mellan AI, innovation och marknadsstrategi - kompetens som snabbt blir allt mer efterfrågad i både näringsliv och akademi.
Doktorandtjänsten är en del av ett forskningsprojekt som finansieras av ELLIIT (Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology) och genomförs i nära samarbete med industripartners. Du kommer att delta i internationella konferenser och ges möjlighet att tillbringa delar av din doktorandtid vid välrenommerade universitet utomlands.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid. Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom industriell ekonomi, företagsekonomi, management eller närliggande område eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Du ska ha ett starkt intresse för marknadsstrategi, AI-driven innovation och digital affärsutveckling.
Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Kunskaper i svenska är meriterande men inget krav.
Ett projektförslag (2-4 sidor) ska bifogas, där du redogör för dina preliminära idéer kring forskningsområde, möjliga forskningsfrågor samt hur projektet kan designas och genomföras. Texten används för att bedöma den sökandes intresse för forskarutbildning och förmåga till analytiskt och självständigt tänkande.
Din arbetsplats
Avdelningen för industriell ekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom marknadsföring och management.
Som doktorand kommer du också att vara knuten till Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI) som bedriver forskning om hur nya affärsmodeller och affärslogiker kan skapa uthållig konkurrenskraft (https://liu.se/forskning/cbmi).
Du kommer att arbeta under handledning av professorerna Christian Kowalkowski och Daniel Kindström.
Forskningen vid IEI spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Institutionen präglas av ett starkt fokus på förnyelse, utveckling och innovation som medel för att bidra till ett hållbart samhälle. Många av IEI:s doktorander har efter avslutade studier fortsatt sina karriärer vid internationella handelshögskolor och universitet eller i ledande konsultföretag och industriföretag.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde enligt överenskommelse, dock senast hösten 2026.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 23 februari 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
Välkommen med din ansökan!
