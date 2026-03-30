Doktorand i folkhälsovetenskap (2 år)
2026-03-30
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Inriktning
Vi söker en licentiat till en dynamisk forskningsmiljö i skärningspunkten mellan två pågående internationella forskningsprojekt finansierade av Forte.
Ena projektet fokuserar på de kognitiva konsekvenserna av social utsatthet i Sverige & Indien, medan det andra projektet behandlar åldrandet hos de utan barn, med ett jämförande perspektiv mellan Europa & Asien. Projekten erbjuder en möjlighet att bidra till banbrytande forskning om åldrande, social sårbarhet & global hälsa.
Du kommer att arbeta med att vidareutveckla begreppet utsatthet (precarity) i senare delen av livet med fokus på hur strukturella & relationella former av sårbarhet påverkar åldrande i olika kontexter. Projektet kombinerar konceptuella & empiriska ansatser & du förväntas arbeta med både kvalitativa & kvantitativa metoder.
Tjänsten är lämplig för dig med intresse för social epidemiologi, åldrande & tvärvetenskaplig forskning i internationella sammanhang.
Som licentiat kommer du bl.a:
Delta i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet
Genomgå övriga relevanta forskarutbildningskurser
Utveckla en egen projektplan med utgångspunkt i pågående forskning, med fokus på begreppet precarity i åldrande
Genomföra litteraturstudier inom relevanta forskningsområden
Analysera olika typer av datakällor, inklusive internationella undersökningar om åldrande, kvalitativa intervjuer & policydokument
Delta i forskargruppens & institutionens seminarieverksamhet
Författa vetenskapliga artiklar
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha både grundläggande behörighet & särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).
Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet. Goda skriftliga & muntliga språkkunskaper i engelska är nödvändiga. Därav kommer intervjun vara på engelska.
För detta projekt krävs examen inom folkhälsovetenskap, socialt arbete, sociologi, eller andra ämnen som anses relevanta för projektens ämnesområden.
Meriterande erfarenheter & kompetenser:
Erfarenhet av forskning inom globalt åldrande, särskilt inom kognitivt åldrande, barnlöshet i senare liv eller sociala nätverk bland äldre populationer
Erfarenhet av arbete med stora hälso- eller befolkningsundersökningar (t.ex. SHARE)
Erfarenhet av jämförande kvantitativ & kvalitativ forskning mellan länder
Intresse för tvärvetenskapliga & internationella forskningssamarbeten
Erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar, rapporter eller uppsatser samt att kommunicera forskningsresultat
Anställningsvillkor
Anställningen som doktorand med en licentiatexamen som slutmål är tidsbegränsad till två år på heltid & doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå. Den som antas till utbildningsplats för avläggande av licentiatexamen kan inte utvidgas till utbildningsplatser för avläggande av doktorsexamen. Om möjlighet till doktorexamen finns framöver ställs krav på ett nytt ansökningsförfarande.Så ansöker du
Ansökan ska lämnas in via Umeå universitets rekryteringssystem & ska innehålla:
1. Personligt brev som beskriver din egen bakgrund, sammanfattar ditt vetenskapliga intresse & motiverar varför du söker anställningen i relation till det aktuella forskningsprojektet, max 1500 ord
2. CV/ meritförteckning
3. Styrkta kopior av examensbevis, betyg & intyg
4. Kopior på magister-/masteruppsats & eventuella övriga publikationer
5. Kontaktinformation till minst två referenspersoner
6. Övriga meriter med relevans för anställningen
7. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi & vara inkommen senast 2026-04-20.Övrig information
Utbildning för licentiatexamen motsvarar två års heltidsstudier (120 hp).
Lön erbjuds i enlighet med nuvarande löneavtal för doktorander. Facklig information kan erhållas från ST, Saco eller SEKO.
Stationeringsorten är Umeå & distansarbete är inte möjligt.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
