Doktorand i fluida och mekatroniska system
2025-09-19
Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Forskningen inom ramen för denna anställning är inriktad på prototypframställning och flygprov av drönare och prototyper i delskala. Du kommer att arbeta med såväl design, byggnation och sensorer elektronik och styrsystem. Det kommer också att innebära arbeta i simuleringsmiljö.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid. Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå med inriktning mot flygteknik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Forskningen är inriktad på prototypframställning och flygprov av drönare och prototyper i delskala. Forskningen förutsätter en förmåga att arbeta med såväl design, byggnation och sensorer elektronik och styrsystem. Det kommer också att innebära arbeta i simuleringsmiljö.
Du kommer att arbeta i en grupp som arbetar tätt tillsammans och tillsammans med andra samarbetsparter is större projekt, vilket innebär att samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera är mycket viktigt.
Den sökande ska kunna kommunicera obehindrat på engelska i tal och skrift.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen för fluida och mekatroniska system. Avdelningen bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom hudraulik och flygteknik. Läs mer om avdelningen här.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 oktober 2025. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Universitetslektor
David Lundström david.lundstrom@liu.se +4613281366
