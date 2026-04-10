Doktorand i fluida och mekatroniska system
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet som du kommer att arbeta inom fokuserar på aktuatorsystem för flygplan. Syftet är att undersöka möjligheterna att implementera nya systemkoncept, samtidigt som krav på redundans och säkerhet uppfylls. Projektet innefattar vidare analys av hur dessa koncept påverkar centrala systemegenskaper, såsom vikt, prestanda, dynamiskt beteende, driftsäkerhet och underhållsbehov. Arbetet avser att bidra till en fördjupad förståelse av de avvägningar som uppstår mellan kostnad, prestanda och tillförlitlighet vid utformning av framtida flygsystem. Forskningen kommer innehålla både teoretiska och experimentella studier inom hydraulik, flygteknik och reglerteknik.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom maskinteknik, flygteknik, elektroteknik eller närliggande område eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, vilket innebär att du kan söka anställningen parallellt med att du slutför dina studier.
Det är meriterande om du har slutfört avancerade kurser inom hydraulik, reglerteknik, maskinteknik, flygteknik och elektroteknik.
Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Kunskaper i svenska är meriterande men inget krav. Vidare bör du ha förmåga att arbeta självständigt, vara initiativtagande och målfokuserad samt ha problemlösande analysförmåga. Du bör även vara tydlig i din kommunikation samt ha förmåga att samarbeta med andra.
Din arbetsplats
Doktorandpositionen är inom ämnet maskinteknik med inriktning mot fluida- och mekatroniska system och tillhör den tekniska fakulteten. Du kommer att tillhöra avdelningen Fluida- och mekatroniska system som bedriver forskning och undervisning inom hydraulik, mekatronik, simulering och flygteknik.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning https://liu.se/forskning/forskarutbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Kontakt
Liselott Ericson liselott.ericson@liu.se Jobbnummer
9848583