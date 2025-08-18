Doktorand i datavetenskap med inriktning mot programanalys
Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-08-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av verksamheten
Tjänsten är inom avdelningen Software Development and Environments (SDE), en del av institutionen för datavetenskap.
Avdelningen utforskar nya verktyg, språk och metoder för att stödja mjukvaruutveckling och bedriver forskning inom en rad ämnen som inkluderar kompilatorkonstruktion, deklarativa specifikationsspråk, distribuerade utvecklingsmiljöer, säkerhetsövervakning för autonoma system och kodgranskningsanalys drivet av eye-tracking. Avdelningen har samarbeten både lokalt inom Lunds universitet, internationellt med andra universitet och med industripartner, såsom ABB och Ericsson. Avdelningen har medlemmar från tio olika länder och organiserar regelbundet gruppaktiviteter för att främja en positiv arbetsmiljö.
Avdelningen SDE utvecklar och utvärderar flera system för programanalys, inklusive kompilatorverktyget JastAdd , ramverket MetaDL för deklarativ programanalys i C och Java samt den utbyggbara Java-kompilatorn ExtendJ.
Mer om Avdelningen Software Development and Environments (sde.cs.lth.se/)
Mer om JastAdd (jastadd.cs.lth.se/web/)
Mer om MetaDL (github.com/lu-cs-sde/metadl)
Mer om ExtendJ (extendj.org/)
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se.
Ämnes- och projektbeskrivning
Projektet handlar om att förbättra deklarativa tillvägagångssätt för programanalys, med fokus på att utveckla nya metoder för att specialisera olika analysmetoder till olika krav och sammanhang, med tillämpning till mjukvaruutveckling och mjukvarusäkerhet.
Anställningen finansieras av Wallenberg Autonomous Systems and Software Programme (WASP) och deltar i WASP NEST-projektet 'ShiftLeft: Securing the Software Supply Chain by Code-centric analysis', ett samarbete med doktorander, postdoktorander och andra forskare vid KTH, Chalmers och Umeå universitet och involverar flera industripartner.
Mer om WASP (wasp-sweden.org/)
Mer om ShiftLeft project (shiftleft.proj.kth.se/)Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning på deklarativa tillvägagångssätt för programanalys, särskilt med tillämpning på att förbättra mjukvarusäkerhet och stöd för mjukvaruutecklare.
Utveckling av deklarativa gränssnitt för olika former av programanalys, inklusive integration av olika tekniker i samarbete med andra projektplatser. Ditt arbete kommer att bidra till att bygga en samarbetsplattform för säkerhetsanalys av mjukvara.
Artefaktorienterad aktivitet: Du kommer att utveckla programvaruverktyg, algoritmer, och andra programvarukomponenter. Dessa ska utvärderas i realistiska scenarier och integreras med, samt delas, inom projektgruppen.
Presentation av dina forskningsresultat vid regelbundna möten med akademiska projektpartner, inklusive personliga möten på andra platser i Sverige (cirka 1-2 gånger per år).
Interaktion med industrin: Du kommer att få möjligheter att diskutera ditt arbete med tillämpade forskare inom industrin, inklusive ShiftLeft-projektets industriella projektpartner.
Inom doktorandutbildning kommer du också att delta i WASP Graduate School, vilket erbjuder kurser inom olika tekniska ämnen, samt möjlighet för att delta i internationella resor och samarbete.
I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden).
Mer om WASP Graduate School (wasp-sweden.org/graduate-school/)
För annonsen i sin helhet vänligen se:https://lu.varbi.com/what:job/jobID:843001/
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap Kontakt
Christoph Reichenbach christoph.reichenbach@cs.lth.se Jobbnummer
9462103