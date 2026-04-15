Doktorand i datadriven batterimodellering
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi / Högskolejobb / Uppsala
2026-04-15
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida för jobbannonser: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Är du intresserad av att arbeta med verkliga data i gränslandet mellan batterimaterial och maskininlärning, med stöd av kompetenta kollegor i en internationell miljö? Söker du en arbetsgivare som investerar i hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga och goda arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionens webbplats.
ProjektbeskrivningNär världen accelererar mot hållbar elektrifiering blir avancerad energilagring viktigare än någonsin. Samtidigt står batteriforskningen som driver denna omställning inför en stor flaskhals: dataintegration. Medan celltillverkning och avancerad karakterisering (som röntgendiffraktion, avbildning och tomografi) genererar enorma och komplexa datamängder, begränsas denna information ofta till statistisk analys. Samtidigt förblir robusta, fysikbaserade batterimodeller isolerade från dessa moderna dataströmmar.
Detta doktorandprojekt tar sig an denna utmaning genom att bygga broar mellan datadrivna angreppssätt och fysikbaserad modellering. Din uppgift blir att utveckla avancerade beräkningsmetoder som förenar tidigare fysisk kunskap med storskaliga data från tillverkning och experiment. Genom att framgångsrikt koppla rika dataströmmar från synkrotronkarakterisering och elektrodtillverkningsprocesser till mycket prediktiva och tolkningsbara modeller kommer ditt arbete att bidra till att omdefiniera hur batterimaterial och processer optimeras.
Projektet är en del av COMPEL. COMPEL (COMPetence for the ELectrification of the transport system) är en strategisk satsning från den svenska regeringen med målet att stärka forsknings- och utbildningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena - Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet - i samråd med svensk industri sitt samarbete med målet att stärka Sveriges position inom batteriteknik och därigenom bidra till elektrifieringen av transportsektorn och närliggande områden. De tre lärosätena vill stärka forskning och utbildning inom batteriområdet för att säkerställa att stark forskning inom batteriteknik som stödjer elektrifieringen av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskningen inom COMPEL spänner över hela batteriets värdekedja: materialforskning, forskning om nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning samt säkerhet.
Vid Uppsala universitet, inom Institutionen för informationsteknologi, är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering på ett sätt som kompletterar relevant forskning vid andra lärosäten och bygger vidare på våra styrkor.
ArbetsuppgifterDoktoranden kommer främst att ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).
Kvalifikationskrav Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
avlagt examen på avancerad nivå inom datavetenskap, matematik eller ett närliggande område, eller
fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (7 kap. 39 § HF). För särskild behörighet, se studieplanen för ämnet.
Vi söker kandidater med:
bakgrund inom fysikbaserad modellering och/eller maskininlärning,
mycket god problemlösningsförmåga,
hög motivation och förmåga att uthålligt arbeta med svåra problem,
god programmeringsförmåga,
god kommunikationsförmåga samt tillräcklig muntlig och skriftlig färdighet i engelska,
förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.
Önskvärt/meriterande i övrigt Erfarenhet av eller kurser inom ett eller flera av följande områden är meriterande: dynamiska system, numeriska metoder, optimering och elektrokemi.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
AnsökanAnsökan ska innehålla:
ett personligt brev (max 1 sida) på engelska, som kort beskriver din motivation för att söka tjänsten och tidigast möjliga tillträdesdatum. Det personliga brevet ska innehålla rubriken Suitability for this position, med en självutvärdering om varför du skulle vara rätt kandidat för tjänsten,
CV,
examensbevis och studieutdrag med betyg (översatta till engelska eller svenska),
examensarbete på masternivå (eller ett utkast till detta, och/eller annan egenproducerad teknisk eller vetenskaplig text), publikationer och andra relevanta dokument,
referenser med kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) samt upp till två rekommendationsbrev.
Om anställningenAnställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Yicun Huang, e-post: yicun.huang@it.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2026, UFV-PA 2026/1154. Så ansöker du
