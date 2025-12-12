Documentation Support Specialist

Primecomp AB / Marknadsföringsjobb / Västerås
2025-12-12


PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vi söker på uppdrag av vår kund en Documentation Support Specialist för ett tillfälligt uppdrag inom Site Management. I denna roll kommer du att stötta organisationen genom att säkerställa att riktlinjer, instruktioner och processrelaterade dokument är uppdaterade, korrekta och följer interna standarder och kvalitetskrav.
Du arbetar nära projektledare, ingenjörer och dokumentansvariga för att granska, uppdatera och förbättra dokumentation inom flera områden. Rollen passar dig som är noggrann, strukturerad och trivs med att skapa ordning, tydlighet och kvalitet i teknisk information.

Publiceringsdatum
2025-12-12

Dina arbetsuppgifter
Gå igenom befintlig Site Management-dokumentation och identifiera vilka dokument som behöver uppdateras, slås ihop, tas bort eller skapas på nytt

Driva och samordna dokumentgranskningar samt säkerställa att uppdateringar genomförs och publiceras i tid

Skapa och underhålla användarmanualer, systembeskrivningar, specifikationer och annan teknisk dokumentation

Säkerställa att dokumentationen följer gällande processer, riktlinjer och kvalitetskrav

Samarbeta med relevanta intressenter för att samla in information, input och feedback

Upprätthålla hög konfidentialitet, noggrannhet och regelefterlevnad i allt dokumentationsarbete

Vi söker dig som har
Mycket god kommunikationsförmåga och är lyhörd i samarbeten

Förmåga att skriva tydliga, strukturerade och koncisa tekniska dokument

Hög noggrannhet och stark organisationsförmåga

Förmåga att översätta tekniska diskussioner och komplex information till användbara och lättförståeliga dokument

Flytande engelska i tal och skrift (svenska är meriterande)

Tidigare erfarenhet av dokumentationsarbete eller närliggande administrativt/tekniskt område är meriterande

Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare

Ett målmedvetet, flexibelt och effektivt arbetssätt

Placeringsort
I första hand på plats i Ludvika

Möjlighet finns att arbeta från Västerås

Låter detta som ett uppdrag för dig?

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PrimeComp AB (org.nr 556912-4950)

Arbetsplats
PrimeComp

Kontakt
Donesito Gonzalez
donne.gonzalez@primecomp.se
+46 70-404 26 66

Jobbnummer
9642986

