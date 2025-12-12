Documentation Support Specialist
2025-12-12
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vi söker på uppdrag av vår kund en Documentation Support Specialist för ett tillfälligt uppdrag inom Site Management. I denna roll kommer du att stötta organisationen genom att säkerställa att riktlinjer, instruktioner och processrelaterade dokument är uppdaterade, korrekta och följer interna standarder och kvalitetskrav.
Du arbetar nära projektledare, ingenjörer och dokumentansvariga för att granska, uppdatera och förbättra dokumentation inom flera områden. Rollen passar dig som är noggrann, strukturerad och trivs med att skapa ordning, tydlighet och kvalitet i teknisk information.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Gå igenom befintlig Site Management-dokumentation och identifiera vilka dokument som behöver uppdateras, slås ihop, tas bort eller skapas på nytt
Driva och samordna dokumentgranskningar samt säkerställa att uppdateringar genomförs och publiceras i tid
Skapa och underhålla användarmanualer, systembeskrivningar, specifikationer och annan teknisk dokumentation
Säkerställa att dokumentationen följer gällande processer, riktlinjer och kvalitetskrav
Samarbeta med relevanta intressenter för att samla in information, input och feedback
Upprätthålla hög konfidentialitet, noggrannhet och regelefterlevnad i allt dokumentationsarbete
Vi söker dig som har
Mycket god kommunikationsförmåga och är lyhörd i samarbeten
Förmåga att skriva tydliga, strukturerade och koncisa tekniska dokument
Hög noggrannhet och stark organisationsförmåga
Förmåga att översätta tekniska diskussioner och komplex information till användbara och lättförståeliga dokument
Flytande engelska i tal och skrift (svenska är meriterande)
Tidigare erfarenhet av dokumentationsarbete eller närliggande administrativt/tekniskt område är meriterande
Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare
Ett målmedvetet, flexibelt och effektivt arbetssätt
Placeringsort
I första hand på plats i Ludvika
Möjlighet finns att arbeta från Västerås
Låter detta som ett uppdrag för dig?
