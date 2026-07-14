Document Control Lead till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Sundbyberg Visa alla marknadsföringsjobb i Sundbyberg
2026-07-14
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Uppdragsbeskrivning
Som Document Control Lead ansvarar du för styrning, kvalitetssäkring och uppföljning av teknisk dokumentation genom hela livscykeln – från framtagning till slutarkivering. Du rapporterar till Digitalization Manager och samarbetar tätt med discipliner som Engineering, Information Coordination och externa partners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Dokumentsamordning: Leda och koordinera gransknings- och godkännandeprocesser för teknisk dokumentation (inklusive ritningar, specifikationer och rapporter).
Kvalitetssäkring: Säkerställa att all teknisk dokumentation uppfyller projektets krav, standarder och regulatoriska krav inför slutöverlämning.
Leverantörskontakt: Samordna och följa upp dokumentleveranser med leverantörer, entreprenörer och projekteringsorganisation enligt tidplan.
Processutveckling: Utveckla, implementera och förvalta rutiner för dokumentstyrning i enlighet med projektets och branschens krav.
Systemansvar: Ansvara för projektets dokumentdatabaser (EDMS/CDE), register och loggar samt säkra strukturerad versionshantering.
Rådgivning & Samarbete: Ge stöd till projektorganisationen gällande bästa praxis, samt delta i tvärfunktionella möten (t.ex. Digitalization-möten).
Obligatoriska krav
Erfarenhet: Minst 7 års erfarenhet av dokumentstyrning och teknisk dokumenthantering inom stora industri-, energi- eller anläggningsprojekt.
Slutöverlämning: Dokumenterad erfarenhet av att ha lett och genomfört en komplett dokumentöverlämning i minst ett komplext, storskaligt projekt.
Systemkompetens: Erfarenhet av EDMS- och CDE-system (t.ex. Aconex eller motsvarande branschsystem).
Teknisk förståelse: God förståelse för tekniska dokumentationsstandarder, dokumentlivscykler och regulatoriska krav.
Digitalisering: Erfarenhet av digital dokumenthantering och moderna arkiveringslösningar.
Utbildning: Högskole-, yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande inom teknisk dokumentation, industriell teknik, byggteknik eller annat relevant område.
Språk: Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande krav
Erfarenhet av Digital Twin-baserade dokumentöverlämningar eller övergång från traditionella till digitala överlämningsprocesser.
Erfarenhet från internationella EPC-projekt.
Kunskaper i ytterligare språk som italienska eller franska.
Övrig info
Uppdragsperiod: 24 augusti 2026 - 23 augusti 2027
Omfattning: Heltid (100%)
Placeringsort: Stockholm
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
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172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
10002281