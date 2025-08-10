Djurvårdare nivå 2
Alex Vet AB / Djuruppfödarjobb / Tyresö Visa alla djuruppfödarjobb i Tyresö
2025-08-10
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alex Vet AB i Tyresö
, Värmdö
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi är en välutrustad smådjursklinik i fräscha lokaler i Tyresö Centrum, med ett team på fyra engagerade kollegor. Här jobbar vi nära varandra, stöttar, utvecklas och skapar de bästa förutsättningarna för både personal och djurägare.
Vi värdesätter balans i livet - övertid ser vi som ett tecken på bristande planering. Hos oss har du stor möjlighet att påverka arbetssätt och bidra med dina erfarenheter.
Som Djurvårdare får du en varierad vardag i reception, poliklinik och ibland på operation. För att trivas behöver du vara trygg i din kompetens och kunna skapa snabbt förtroende hos djurägare.
Om dig
Vi söker en erfaren Djurvårdare (nivå 2) med några års praktisk erfarenhet från smådjursklinik. Du är trygg i din yrkesroll, professionell och empatisk, med förmåga att möta djurägare utifrån deras kunskap, bakgrund och behov. Du trivs i mötet med djurägare, gillar att samarbeta och drivs av att utvecklas tillsammans med ditt team.
Vi söker dig som:
Har Djurvårdare nivå 2 och flerårig erfarenhet
Är kommunikativ
Sätter djurägaren och djurens välmående i fokus
Prioriterar gott bemötande och prestigelöst samarbete
Kan fatta egna beslut och prioritera vid behovPubliceringsdatum2025-08-10Anställningsvillkor
Heltid önskas. Marknadsmässig lön och 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: alexvetab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alex Vet AB
(org.nr 559366-9350)
Dalgränd 12 (visa karta
)
135 40 TYRESÖ Jobbnummer
9451513