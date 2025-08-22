Djurskötare - Mjölk
2025-08-22
Arbetsuppgifter
Är du intresserad av kor och mjölkproduktion och trivs med ansvarstagande arbetsuppgifter i ett högt tempo?
Nu söker vi en erfaren djurskötare till vår kunds mjölkgård på vackra Öland - med havet som närmsta granne.
Som djurskötare kommer du att arbeta i team med en kollega och ha ansvar för två mjölkkaruseller. Du kommer att:
• Mjölka i ett karusellsystem och hålla ett öga på funktion, flöde och djurens välmående
• Föra in och kontrollera kor i varje karusell
• Säkerställa att arbetet sker effektivt, hygieniskt och i rätt tempo
• Samverka nära med kollega samt följa givna rutiner och instruktioner
Arbetet kräver god teknisk förståelse, ett systematiskt arbetssätt och förmågan att hantera högt tempo, särskilt under intensiva perioder. Du bör också ha en god förståelse för djurens behov och beteende. Gården har ca 500 mjölkkor med 200 dikor, vilket kräver en god överblick och förmåga att hålla koll på flera uppgifter samtidigt. Utöver dina ordinarie arbetsuppgifter i mjölkproduktionen ser vi gärna att du har ett flexibelt arbetssätt och kan rycka in där det behövs för att avlasta teamet. Det kan exempelvis handla om att assistera vid veterinärbesök, t.ex. vid hälsokontroller, behandling eller kalvning. Övriga rutiner inom djurhälsovård, där extra stöd krävs för att arbetet ska flyta på.
Arbetstiden är förlagd : Måndag - Fredag med delade pass. Start ca. kl. 04:00-08:00 och kl. 13:00-18:00
Helgarbete: Var tredje helg enligt schema

Profil
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av mjölkproduktion - gärna med karusell som mjölksystem
• Grundläggande teknisk kunskap för att förstå maskiner och flöden
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Ett strukturerat arbetssätt och viljan att lära dig nya rutiner snabbt
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort och bil är ett krav

Om företaget
Tjänsten är förlagd till en historisk mjölkgård belägen vid kusten på vackra Öland. Verksamheten drivs med stort engagemang och fokus på kvalitet, djurvälfärd och hållbar utveckling. Du kommer att arbeta i ett kompetent och sammansvetsat team, där samarbete och ansvarstagande är en självklar del av vardagen.
Boende på gården finns att tillgå då arbetspassen kräver närhet till verksamheten. Boendet ger dig möjligheten att leva och arbeta i en lugn och naturnära miljö, med havet som granne.
Under sommarhalvåret är området även en välbesökt plats för turister, vilket bidrar till en levande och inspirerande omgivning.

Om företaget
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt. Vår mission är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk. Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden. Läs gärna mer om oss på vår hemsida:www.agroflow.eu
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Arbetsgivare Agroflow AB
Emma Ojala emma@agroflow.eu
9470388