Djurlärare
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas - under skoltiden och i framtiden.
Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Yrkeslärare
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor och bransch. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan. Som djurvårdslärare kommer du att undervisa i djurvårdskurser samt praktiska lektioner i skolans djuravdelning.
KvalifikationerDet är meriterande om du har erfarenhet av pedagogisk verksamhet och hantering av smådjur, fåglar ochreptiler. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.
I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.
Vi ser att det är viktigt att du arbetar bra med andra människor men också driver dina processer framåt.
Vi ser även att du har en pedagogisk insikt där du har god förståelse för människors kunskapsutveckling. Du anpassar dig utifrån personers olika förutsättningar. Du arbetar mot skolans uppsatta mål.
Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen.
Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.
Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster.
