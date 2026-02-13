DJ- och Musikaffär
International Discjockey Service HB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos International Discjockey Service HB i Stockholm
DJservice startades 1992 och är idag en av Sveriges främsta musikaffärer både online och med fysisk butik på Sveavägen i Stockholm.
Du är en person som har lätt för att jobba tillsammans med andra men har heller inga problem med att ta tag i saker på egen hand.
Du klarar av att ha många bollar i luften och klarar av ett högt tempo samt stressiga situationer.
Du har en bra social förmåga och gillar att hjälpa kunder och medarbetare i alla situationer.
Du har bra koll på musikproduktion samt spelar åtminstone ett instrument.
Hos oss arbetar du med det mesta. Det är ett mångsidigt jobb med ett mycket högt tempo.
Du tar emot leveranser och levererar in, tar hand om orders och packar, svarar i telefon och hjälper till att lösa problem, uthyrning och riggning samt att ta hand om kunder i butiken.
Är du intresserad av att jobba hos oss? Skicka då in ditt CV samt personliga brev per mail så snart som möjligt.
Berätta i ditt personliga brev vilka produkter du använder dig av i ditt musikaliska skapande samt vilken av dem som är din favorit (och varför). Berätta även vilken som är din favoritbutik när du handlar musikutrustning samt vad som gör den till din favorit.
Observera att B-körkort samt att du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift är ett krav.
Arbetstider:
Mån-Fre 08.00 - 17.00 (lunch 1 tim)
OBS! Vi har tyvärr endast möjlighet att svara på de ansökningar som möter de krav vi ställt och de kompetenser vi söker samt innehåller informationen vi bett om ovan. De ansökningar som inkommer utan dessa uppgifter tas alltså ej med i våra val av kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: CHRISTER@DJSERVICE.SE Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare International Discjockey Service HB
Sveavägen 139 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9742753