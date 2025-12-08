Divisionscontroller division system
Är du vår nya divisionscontroller?
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Välkommen till Finansavdelningen. Vi ansvarar för både det stöd och expertkunnande som skapar förutsättningar för att Svenska kraftnät ska kunna uppfylla sitt uppdrag och nå sina mål. Inom avdelning Finans ingår funktionerna som arbetar med styrning, uppföljning, samordning, redovisning, verksamhetsutveckling och stöd.
Tjänsten är placerad på sektionen verksledning finans, styrning och uppföljning.
Sektionen är under tillväxt och består idag av totalt 22 medarbetare, en sektionschef och två enhetschefer.Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Som divisionscontroller division system arbetar du på uppdrag av divisionschefen och stödjer denna i sin styrning av verksamheten.
Du leder divisionens arbete med verksamhetsplanering och uppföljning med ett särskilt fokus på finansiella frågor. Du stödjer cheferna genom processen och sammanställer divisionens rapportering till generaldirektören. Controllern är även divisionens specialist på finansiella frågor och regelverk.
Rapporterar gör du direkt till divisionschefen men är anställd i den centrala funktionen för styrning och uppföljning på Verksledning finans. Som en del av den centrala funktionen bidrar du i det gemensamma utvecklingsarbetet med särskilt fokus på divisionsnära frågor och säkerställer implementeringar av gemensamma arbetssätt och redovisningsprinciper för divisionen.
Uppdraget ger en unik insikt och en bred kunskap om verksamheten vilket i sin tur ger möjligheter att växa inom organisationen.
Det pågår ett arbete med att ytterliga knyta ihop den finansiella styrningen med verksamhetsstyrning där du som divisionscontroller kommer att få en framträdande roll.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Som person har du har lätt för att skapa förtroende och att bygga goda relationer och samarbete är en självklar del av ditt arbete. Det är naturligt för dig att se på ditt ansvarsområde som en del av ett större sammanhang. Det är viktigt att du tar egna initiativ och har ett positivt förhållningssätt till de utmaningar som dyker upp. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt för att driva det i mål.
Du är trygg i ditt sätt att arbeta och bidrar med ett långsiktigt perspektiv i en snabbt föränderlig miljö. Sist men inte minst är du lyhörd och söker gemensamma lösningar.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Högskoleutbildning inom ekonomi eller teknik.
Vidare har du:
• Ledarskapserfarenhet och förmåga att leda genom andra.
• Erfarenhet av controllerarbete.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
• Förståelse för elmarknaden/elbranschen.
• Erfarenhet av komplex verksamhet i större organisationer.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Distansarbete upp till 50% om arbetet så tillåter.
• Resor förekommer i mycket begränsad omfattning.
• Sista dag att ansöka är 9 januari 2026.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;
Rekryterande chef Catarina Bredbo, tel. 010-475 80 63.
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erica Midfjäll, ST, tel.nr. 010 475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
