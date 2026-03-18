Harpans Konsulter AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Harpans Konsulter AB i Stockholm
Ditt nästa steg som redovisningskonsult - noggrann, självgående och nyfiken
Vi letar efter dig som är en duktig och ansvarsfull redovisningskonsult som vill vara med och skapa struktur och trygghet för våra kunder. Du är noggrann, självgående och har ett starkt driv att leverera hög kvalitet i ditt arbete.
Om rollen
Som redovisningskonsult hos oss arbetar du med löpande bokföring, avstämningar, moms- och arbetsgivardeklarationer samt bokslut och deklarationer. Du har nära kontakt med kunder och fungerar som ett viktigt stöd i deras ekonomiska frågor.
Vi söker dig som:
Är noggrann och plikttrogen
Har god förståelse för bokföring och redovisning
Tar ansvar för ditt arbete och håller deadlines
Är lösningsorienterad och serviceinriktad
Trivs med kundkontakt och att arbeta självständigt
Språkkunskaper:
För rollen krävs flytande svenska för att säkerställa tydlig kommunikation med kunder och i rapportering. Har du dessutom kunskaper i spanska och engelska, är det ett stort plus - det öppnar möjligheter till fler kundkontakter och varierande uppdrag.
Meriterande:
Du som är redovisningskonsult med erfarenhet av bokslut och vill utvecklas vidare i rollen
Erfarenhet av olika molnbaserade system och intresse för digitala lösningar
Nyfiken, drivande och villig att bidra till utveckling och förbättringar i arbetet med redovisning
Vi erbjuder:
En trygg och utvecklande arbetsmiljö
Möjlighet att växa i din roll
Varierande arbetsuppgifter och kundkontakt
Ett engagerat och stöttande team
Låter det som något för dig?
Välkommen att skicka in din ansökan via mejl - vi tar för närvarande endast emot ansökningar den vägen. För att kunna hantera ansökningar på bästa sätt ber vi att inte bli kontaktade per telefon i detta skede.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: info@harpans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Harpans Konsulter AB
(org.nr 559471-5301) Jobbnummer
9804745