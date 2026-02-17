Distrubitionssamordnare

Arena Personal Sverige AB / Logistikjobb / Eskilstuna
2026-02-17


Distributionsansvarig
Vi söker just nu en driven och lösningsorienterad person till en viktig roll i den dagliga driften hos vår kund inom transport och logistik. Är du en person med huvudet på skaft, som ser helheten och gillar när det händer saker? Kanske är du en erfaren och grym chaufför som vill ta nästa steg? Eller så har du redan jobbat med arbetsledning inom transport? Då kan det här vara rätt för dig!
Om rollen
Du startar upp dagen ute bland chaufförerna och säkerställer att rätt gods går med rätt transport, att eventuella extraprodukter följer med och att flödet fungerar smidigt. Vid behov rycker du in operativt och hjälper till där det behövs. Tjänsten har för avseende att tillsättas omgående.
Arbetstid: Måndag-fredag 05:00-14:00
Vi söker dig som

Har god förståelse för transport/logistik

Är snabbtänkt och trygg i att fatta beslut

Prestigelös och en lagspelare

CE-kort är meriterande men inget krav. Rätt inställning och driv är viktigast.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7235172-1845934".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9747095

