Distrubitionssamordnare
Distributionsansvarig
Vi söker just nu en driven och lösningsorienterad person till en viktig roll i den dagliga driften hos vår kund inom transport och logistik. Är du en person med huvudet på skaft, som ser helheten och gillar när det händer saker? Kanske är du en erfaren och grym chaufför som vill ta nästa steg? Eller så har du redan jobbat med arbetsledning inom transport? Då kan det här vara rätt för dig!
Om rollen
Du startar upp dagen ute bland chaufförerna och säkerställer att rätt gods går med rätt transport, att eventuella extraprodukter följer med och att flödet fungerar smidigt. Vid behov rycker du in operativt och hjälper till där det behövs. Tjänsten har för avseende att tillsättas omgående.
Arbetstid: Måndag-fredag 05:00-14:00
Vi söker dig som
Har god förståelse för transport/logistik
Är snabbtänkt och trygg i att fatta beslut
Prestigelös och en lagspelare
CE-kort är meriterande men inget krav. Rätt inställning och driv är viktigast. Så ansöker du
