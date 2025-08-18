Distriktssköterska Vårdcentral (deltid) Malmö & Limhamn
2025-08-18
Distriktssköterska till Malmö City och Limhamn: Motiveras du av förändring och utveckling? Vill du hjälpa dem som behöver det mest och se till att våra invånare får ett friskare, tryggare och rikare liv? Då är Vårdcentralen Liwia något för dig.
Vårdcentralen Liwia är en ny vårdcentral på uppdrag av Region Skåne. Vårdcentralen finns i Malmö City och på Limhamn.
Vem söker vi? Vi söker engagerade distriktssköterskor som vill vara med och lägga grunden för vårdcentralen. Nu har just du chansen att vara med att påverka och bygga upp vårdcentralen tillsammans med ett härligt team!
Som ny verksamhet, läggs stor vikt vid personliga egenskaper. Vi är öppna för att prova nya och effektiva arbetssätt, varför man bör vara öppen och nyfiken på det. Vi sätter tyngd på egenskaper som att tycka om att jobba prestigelöst, att vara flexibel och nyfiken. Vid nystartade verksamheter är det viktigt att ha tålamod och tycka att det är kul att skapa något nytt tillsammans, som inte redan finns på plats.
För att trivas hos oss behöver du i dina medicinska beslut ha ett gott omdöme, och en god kommunikativ förmåga på svenska i såväl tal som skrift.
Arbetsuppgifter: För yrkesrollen sedvanliga arbetsuppgifter. Även administrativa arbetsuppgifter såsom framtagande av rutiner, se över flöden och arbetssätt.
Anställningsform och omfattning:
Tillsvidareanställning om 50 % samt behovsanställning på timme.
Vårdcentralens öppettider:
Helgfria vardagar 08-17:00
Kvalifikationer för tjänsten:
Distriktssköterska med trygghet i din kompetens.
Minst 1 års erfarenhet från primärvårdsarbete inom Region Skåne
Meriterande kvalifikationer inom specialistinriktning:
Diabetes, äldre, Astma/KOL
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Obs! Rekrytering sker löpande och kontakt tas enbart om ovan kvalifikationer är uppfyllda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@liwia.se Arbetsgivare MCH AB
(org.nr 559273-4197) Arbetsplats
Vårdcentralen Liwia Jobbnummer
9463884