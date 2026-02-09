Distriktssköterska till Meliva Haninge
Sjuksköterskejobb / Haninge
Distriktssköterska till Meliva Haninge - Välkommen till Meliva
Vill du arbeta i en primärvårdsverksamhet där helhetsperspektiv, kvalitet och digital utveckling står i centrum?
Hos Meliva får du möjlighet att göra verklig skillnad - för patienter, kollegor och svensk primärvård. Du erbjuds en trygg arbetsmiljö med stabila arbetstider, kollegialt stöd och ett nätverk som sträcker sig över hela Melivagruppen. Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Meliva Vårdcentral Haninge är en vårdcentral med helhetsperspektiv, bekvämt belägen nära kollektivtrafik och grönområden. Hos oss arbetar engagerade läkare, sjuksköterskor, psykologer och undersköterskor i ett professionellt team med fokus på patientens bästa.
I din roll som distriktssköterska arbetar du med egen mottagning, telefonrådgivning, digitala vårdmöten och hembesök. Vi söker dig som även vill ansvara för vår hemsjukvård. Du blir en nyckelperson i vårt arbete som distrikssköterska.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Samordning av egen mottagning med bedömning, behandling och uppföljning för patienter i alla åldrar. På mottagningen och i patientens hem
Samordnar hembesöken med vår USK
Telefon-, chatt- och videorådgivning för digitalt tillgänglig vård
Vaccinationer, sårbehandlingar, hjälpmedelsförskrivning
Koordinering med läkare, psykologer, fysioterapeuter och andra professioner
Du samarbetar dagligen i team och medverkar aktivt i förbättringsarbete och digital utveckling utefter devisen: "digitalt när det går, fysiskt när det behövs"
Vi erbjuder dig
Egen mottagning i en modern, värderingsstyrd klinik med hög patientsäkerhet
Flexibla arbetssätt med möjlighet till digital mottagning
Kollegial samverkan i ett välkomnande team
Kompetensutveckling inom digitala vårdlösningar och primärvårdsutveckling
Arbetsplats nära kollektivtrafik och natursköna områden
Frihet under ansvar och uppmuntran att ta initiativ och driva förbättringsprocesser
Vi söker dig som:
Är legitimerad specialistsjuksköterska (distriktssköterska) - gärna med 2-3 års erfarenhet inom primärvård
Har god kommunikativ förmåga, är empatisk och lyhörd
Arbetar självständigt och strukturerat men trivs i team
Vill delta i digitala vårdprocesser och innovation
Har intresse av hälsofrämjande arbetssätt och livsstilsarbete
Är flexibel, initiativrik och lösningsorienterad
Meriterande: erfarenhet av TakeCare eller annan journalsystem, handledningserfarenhet eller projektarbete i vården.
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Placering: Haninge
Lön: Enligt överenskommelse Så ansöker du
