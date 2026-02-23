Distriktssköterska till Finspång
2026-02-23
Vi söker dig som har minst två års erfarenhet och som konsult är samarbetsvillig, noggrann och ansvarsfull.
Vi erbjuder:
Marknadskraftig lön
Engagerad konsultchef
Trygga villkor
Flexibilitet enligt dina önskemål
Systrarnas Bemanning är ett etablerat och rikstäckande bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård. Vi är upphandlade I hela Sverige och erbjuder uppdrag som präglas av kvalitet, tydlighet och goda arbetsvillkor.
Vi lägger stor vikt vid struktur, tillgänglighet och professionellt stöd, vilket innebär att du alltid har en dedikerad konsultchef som följer dig genom hela uppdraget. Vår organisation har gedigen vårderfarenhet, vilket säkerställer förståelse för både verksamhetens och personalens behov.
Vi strävar efter ett långsiktigt samarbete och vår målsättning är att du som konsult ska trivas, känna dig trygg och få det stöd du behöver hos oss!
Välkommen att skicka din ansökan till Parvin.roos@systrarnasbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: Parvin.roos@systrarnasbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Systrarnas bemanning AB
(org.nr 559252-2980) Arbetsplats
Systrarnasbemanning AB Jobbnummer
9758839