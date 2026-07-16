Distriktssköterska

Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg
2026-07-16


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Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla.
Till Doktor.se Garnisonsgatans Vårdcentral söker vi nu en engagerad distriktssköterska som vill bli en del av ett härligt team och vill vara delaktig i att utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss. Du uppskattar att arbeta i en omväxlande miljö där du får chansen att påverka samt bidra med initiativ och nytänkande.
Om rollen Som distriktssköterska på Doktor.se Garnisonsgatans Vårdcentral arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Exempel på arbetsuppgifter:

Distriktsmottagning

Triagering

Akuta patientflöden

Hjälper oss att utveckla primärvården genom att vara med på resan att implementera digifysiska processer

Om dig
För att trivas i rollen så är du trygg i din yrkesroll och uppskattar att arbeta i en omväxlande miljö där du får chans att påverka och bidra med nytänkande. Du är van att arbeta i team såväl som självständig, är positiv till nya utmaningar och stor engagemang. För rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter i denna roll. Vi söker dig med följande kvalifikationer:

Legitimerad distriktssköterska

Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från primärvården (vårdcentral)

Gärna erfarenhet inom diabetes

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:

Kollektivavtal

Tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Gratis personalparkering

Vi har regelbundna AW:s, trevlig fredagsfika, "egen" filmklubb och mycket mer.


Mer praktiska detaljer

Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning

Din placering kommer vara på Garnisonsgatans Vårdcentral, adress: Garnisonsgatan 20 i Helsingborg

Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag – allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7724858-2103592".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Doktorse Nordic AB (org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Garnisonsgatan 20 (visa karta)
254 66  HELSINGBORG

Arbetsplats
Doktor.se

Jobbnummer
10004419

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