Distriktssköterska
Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-16
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Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla.
Till Doktor.se Garnisonsgatans Vårdcentral söker vi nu en engagerad distriktssköterska som vill bli en del av ett härligt team och vill vara delaktig i att utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss. Du uppskattar att arbeta i en omväxlande miljö där du får chansen att påverka samt bidra med initiativ och nytänkande.
Om rollen Som distriktssköterska på Doktor.se Garnisonsgatans Vårdcentral arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Exempel på arbetsuppgifter:
Distriktsmottagning
Triagering
Akuta patientflöden
Hjälper oss att utveckla primärvården genom att vara med på resan att implementera digifysiska processer
Om dig
För att trivas i rollen så är du trygg i din yrkesroll och uppskattar att arbeta i en omväxlande miljö där du får chans att påverka och bidra med nytänkande. Du är van att arbeta i team såväl som självständig, är positiv till nya utmaningar och stor engagemang. För rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter i denna roll. Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Legitimerad distriktssköterska
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från primärvården (vårdcentral)
Gärna erfarenhet inom diabetes
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Gratis personalparkering
Vi har regelbundna AW:s, trevlig fredagsfika, "egen" filmklubb och mycket mer.
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Garnisonsgatans Vårdcentral, adress: Garnisonsgatan 20 i Helsingborg
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag – allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7724858-2103592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Garnisonsgatan 20 (visa karta
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254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
10004419