Distriktssköterska
Väddö Vård AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-07-14
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Distriktssköterska sökes till Väddö Vård
Är du distriktssköterska och söker ett arbete där du får kombinera självständighet, kontinuitet och ett nära samarbete med kollegor? Då kanske du är vår nya medarbetare!
Vi på Väddö Vård söker en distriktssköterska till vår hemsjukvård.
Hos oss får du
● Arbeta dagtid på vardagar – inga kvällspass.
● Endast helgpass var sjätte helg
● Ett varierande och självständigt arbete där du gör verklig skillnad för våra patienter i deras hemmiljö.
● Trevliga kollegor och ett gott samarbete i ett engagerat team.
● En arbetsplats där vi värnar om både kvalitet i vården och en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och tycker om att möta människor med omtanke och respekt.
Låter det intressant? Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team!
Välkommen med din ansökan till Väddö Vård!
Skicka din ansökan till jobb@vaddovard.se
med rubrik distrikssköterska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jobb@vaddovard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väddö Vård AB
(org.nr 559098-0651)
Grisslehamnsvägen 3 (visa karta
)
764 30 VÄDDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10002002