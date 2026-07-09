Distriktssköterska
Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Partille Visa alla sjuksköterskejobb i Partille
2026-07-09
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Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla.
Till Doktor.se Sävedalens Vårdcentral söker vi nu en engagerad distriktssköterska som vill bli en del av ett härligt team och vill vara delaktig i att utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss.
Om rollen
Som distriktssköterska på Doktor.se Sävedalens Vårdcentral arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Exempel på arbetsuppgifter:
Sedvanligt mottagningsarbete
Triagering och akuta patientflöden
Telefonrådgivning
Rådgivning via chatt
Hjälper oss att utveckla primärvården genom att vara med på resan att implementera digifysiska processer
Om dig
Vi söker dig som är nytänkande, flexibel, serviceinriktad och kommunikativ. Du är trygg i din yrkesroll och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka. Du är van att arbeta i team såväl som självständigt.
Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Legitimerad distriktssköterska
Erfarenhet av att arbeta på BVC
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av att arbeta som rehabkoordinator
Handledarutbildning
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att trivas på med fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till digitalt arbete hemifrån
Nära till skratt där hjälp av kollegor emellan inte är något problem
Gemensamma raster med en frukostbuffé på fredagar
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning
Din placering kommer vara i huvudsak på vår Vårdcentral i Sävedalen men då vi även har Vårdcentral Adinahälsan i Nol så kan det var möjligt att även få tjänstgöra där.
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag – allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8045047-2094304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Göteborgsvägen 74 (visa karta
)
433 63 SÄVEDALEN Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9998041