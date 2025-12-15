Distriktssköterska
Skutskärs vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Skutskärs vårdcentral!
Vill du bli vår nya kollega? Vi är idag 10 distriktssköterskor och 3 sjuksköterskor som har flera spännande projekt på gång. Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad. Läs om våra förmåner här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss kommer du att ha ett varierat arbete. Det handlar bland annat om att bedöma och hjälpa patienter i telefonrådgivningen samt via våra e-tjänster men även i det direkta mötet i planerad mottagning. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralen. Vi har ett brett patientunderlag vilket gör att du får möta allt från unga barnfamiljer och studenter till äldre medborgare. Det gör arbetet hos oss blir både omväxlande och stimulerande.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska och det är meriterande om du har erfarenhet från tidigare arbete inom primärvård. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete. Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och för att vara framgångsrik i arbetet krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt. Du är tydlig i din kommunikation och kan lätt skapa kontakt med både patienter, anhöriga och kollegor.
Det är viktigt att du har en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med kollegorna på enheten. Vi värnar om en god arbetsmiljö och ser det som självklart att alla är med och bidrar till en trevlig arbetsplats. Vi ser gärna att du har ett driv och nytänkande samt en vilja till att bidra och förändra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Då en del hembesök görs i tjänsten är B-körkort ett krav.
Vår verksamhet
Skutskärs vårdcentral ligger på fem minuters promenadavstånd från tågstationen och det är lätt att pendla från både Gävle (17 km) och Uppsala (9 mil). Vi har 9 000 listade patienter och är 38 medarbetare. Alla yrkesområden finns representerade hos oss och tillsammans erbjuder vi alla tjänster inom vårdcentralens uppdrag.
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten och verksamheten är du välkommen att kontakta gruppchef Anneli Eriksson Nylund på telefon: 072-141 80 72 eller e-post: anneli.eriksson@regionuppsala.se
(anneli.eriksson@regionuppsala.se
/)' rel='nofollow'>http://mailto:anneli.eriksson@regionuppsala.se
/)
Publiceringsdatum2025-12-15
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på ditt utbildningsbevis och intyg på det som styrker din åberopade kompetens tillsammans med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
