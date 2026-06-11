Distriktsläkare till Lillåns vårdcentral
Region Örebro län / Läkarjobb / Örebro Visa alla läkarjobb i Örebro
2026-06-11
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Är du en driven distriktsläkare som är intresserad av att fortsätta utveckla vår vårdcentral till framtidens vårdcentral? Är du intresserad av att förvalta välfungerande arbetssätt och ta hand om en begränsad patientlista? Välkommen till oss! Här hittar du en trevlig och organiserad arbetsplats där det också finns möjlighet att utveckla olika arbetsområden såsom till exempel äldrevården tillsammans med ett engagerat team!
Lillåns vårdcentral har ca 11 000 listade patienter och tillhör verksamhetsområde Örebro-väster. Vi är en välfungerande arbetsplats med ca 55 medarbetare, varav 6 distriktsläkare och 7 ST-läkare samt AT-läkare. Vi har en god stämning och stort engagemang för att utveckla vår verksamhet, där vår arbetsmiljö och patienterna står i fokus. Vi är framtidens vårdcentral - en vårdcentral som utvecklas för att möta dagens och framtidens utmaningar och möjligheter!
På Lillåns vårdcentral känner vi samhörighet och social gemenskap och varje medarbetare är viktig i vår arbetsgrupp. Vårt mål är att patienterna ska få en trygg och säker vård given av kompetent personal med ett fint bemötande. Vi vill att Lillåns vårdcentral ska vara en attraktiv arbetsplats där personalen stortrivs, stannar kvar och utvecklas!
Vårdcentralen är välutrustad och har ett psykosocialt team med kuratorer, psykolog och rehabiliteringskoordinator som finns till stöd vid sjukskrivningsärenden. Diabetessjuksköterska och astma/KOL-sjuksköterskor driver egen mottagning och BVC och MVC fungerar väl. Vårdcentralen har ansvar för läkarresurs på ett särskilt boenden/äldreboende på 80 platser, och för hemsjukvårdens ca 70 inskrivna patienter.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär sedvanligt mottagningsarbete såsom specialist i allmänmedicin med ansvar för listade patienter. Sidouppdrag såsom särskilda boenden, hemsjukvård, BVC, MVC och läkarresurs i psykosociala teamet fördelar läkargruppen sinsemellan med möjlighet till byte.Kvalifikationer
Specialist inom allmänmedicin. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Läkarförbundet
Ana Kvrgic ana.kvrgic@regionorebrolan.se 019-602 47 07 Jobbnummer
9959511