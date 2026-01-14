Distriktsläkare till Eriksbergs vårdcentral
Eriksbergs vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Eriksbergs vårdcentral söker specialist i allmänmedicin!
Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning som distriktsläkare på heltid med start enligt överenskommelse. Möjlighet finns att anpassa tjänstgöringsgraden efter behov och önskemål.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Uppdraget och din kompetens
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin och svensk legitimation. För att trivas i rollen ser vi att du gillar utmaningen och glädjen i att följa dina patienter genom livets alla åldrar. Du är en god kommunikatör på svenska både i tal och skrift. Vidare är du bra på att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga och vilja att driva utveckling på verksamheten. Möjlighet till att få ansvara för ett av våra SÄBON finns. I tjänsten som distriktsläkare inom Region Uppsala ingår det att tjänstgöra på våra jourmottagningar samt beredskapsmottaning.
Vi söker dig som:
• uppskattar mottagningsarbete med kontinuitet
• tycker om att handleda
• vill vara med och utveckla vårdcentralen
• har lätt för att samarbeta med kollegor inom alla våra yrkesgrupper
• uppskattar tvärprofessionella arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Eriksbergs vårdcentral ligger vid Västertorg i stadsdelen Eriksberg i Uppsala. Vi har ca 7 200 listade patienter och är ungefär 30 medarbetare. Vi erbjuder det mesta inom primärvård och på vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Den breda variationen från barnfamiljer till äldre patienter skapar en stimulerande och utvecklande arbetsplats. Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer.
Eriksberg är en stabil och välfungerande vårdcentral som satsar på god arbetsmiljö. Eriksbergs vårdcentral är en vårdcentral där fokus på teamarbete och verksamhetsutveckling är i fokus. Vi tror att en rimlig arbetsbelastning och trivsel är vägen till långsiktig hållbarhet. Som distriktsläkare får du stöd av kollegor, ett varierat arbete samt möjlighet att utvecklas och utmanas medicinskt. Du får också goda möjligheter till fortbildning, både internt och externt.
Eriksberg vårdcentral är en av två akademiska vårdcentraler i Region Uppsala. Det innebär att att vi är del av Akademiskt primärvårdscentrum som bygger ut förutsättningarna för primärvårdsforskning och utveckling. En akademisk vårdcentral har i grunden samma uppdrag som övriga vårdcentraler och erbjuder sina patienter samma vård som tidigare.
Vill du veta mer?
Du är varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Lovisa Frölund på telefon: 018-617 07 92 eller på e-post: lovisa.frolund@regionuppsala.se
om du vill veta mer om arbetet och verksamheten.
Publiceringsdatum2026-01-14
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din specialistkompetens, CV och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer kommer att ske löpande så ansök redan idag!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
